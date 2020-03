Coronavirus, Napoli canta durante la quarantena: l’emozionante video

L’emergenza Coronavirus ci sta costringendo a rimanere chiusi in casa, privandoci improvvisamente delle nostre più comuni abitudini. Un cambio repentino a necessario per sconfiggere al più presto questo nemico invisibile e ritornare alle nostre vite. Eppure mai come in questo momento difficile non mancano episodi di solidarietà e generosità, in cui tutto il Paese si mostra unito per vincere questa battaglia.

È quanto testimonia, ad esempio, questo emozionante video girato a Napoli e diventato virale sui social. Nelle immagini si vedono gli abitanti di un quartiere affacciati dai balconi dei loro palazzi e cantare “Abbracciame“, una canzone del neomelodico Andrea Sannino. Un messaggio di speranza, perché come ha detto il premier Conte “siamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani”.

