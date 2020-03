Siena, le contrade si affacciano alle finestre e intonano cori per scacciare il Coronavirus | VIDEO

Siena, le contrade si affacciano alla finestra e improvvisano cori

In piena quarantena da Coronavirus, una contrada di Siena si è affacciata alla finestra del rione per improvvisare cori e intonare “la Verbena”, un canto tipico della città. Così, durante la notte, tutti gli abitanti e “contradaioli” hanno intonato lo stesso coro per esorcizzare e scacciare la paura del Covid-19.

Secondo i dati della Regione, ad oggi in Toscana sono complessivamente 364 i tamponi risultati positivi al test del Covid-19, su 3165 effettuati. La maggior parte dei contagi si trova a Firenze, Lucca, Massa Carrara e Siena, dove i casi sono 41. I deceduti sono in tutto 5.

“Viva la nostra Siena, viva piazza del Campo, viva la nostra Siena, la più bella delle città”, recita il coro, una vera e propria canzone d’amore dedicata al borgo toscano.

