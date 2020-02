Coronavirus, il significato e le differenze tra pandemia, epidemia ed endemia

Sono giorni di preoccupazione, in Italia e nel mondo, per via dell’aumento dei contagi e delle vittime del coronavirus, il virus cinese partito da Wuhan e che tutti ormai conosciamo con il nome scientifico di Covid – 19.

Nel giro di qualche settimana il numero di persone infette è cresciuto ma, tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) non ha ancora parlato di pandemia. E, con tutte le informazioni e gli allarmi che circolano in questi giorni, è opportuno spiegare bene il significato di questo termine, pandemia, sottolineando le differenze con quello di epidemia ed endemia.

Coronavirus, cos’è e cosa significa pandemia

Derivante dal greco “pan-demos”, che letteralmente significa “tutto il popolo”, la pandemia è dunque una epidemia arrivata al suo “ultimo stadio”. Quando una malattia, dunque, si diffonde in modo molto rapido e in interi paesi o continenti, diventa una pandemia.

Non solo, perché l’Oms indica sei step che fanno diventare un’epidemia una pandemia e, in primis, un agente patogeno per divenire pandemico deve vedere la presenza di focolai di infezione in due o più Paesi da quello da cui essa è partita. Al momento, secondo i diversi dati registrati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non si può dunque ancora parlare di pandemia.

Coronavirus, cos’è e cosa significa epidemia

Secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss) un’epidemia si verifica quando “un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di malattia aumenta rapidamente in breve tempo”. E, perché possa verificarsi un contagio consistente in un breve periodo di tempo, la popolazione deve essere costituita da soggetti suscettibili all’infezione che, ammalandosi, portano a “un aumento del numero dei casi oltre l’atteso in una particolare area e in uno specifico intervallo temporale”. In effetti tali caratteristiche sarebbero proprio quelle del Covid-19.

Coronavirus, cos’è e cosa significa endemia

Infine è opportuno specificare anche il significato del termine “endemia” e distinguerlo dagli altri due termini sopra riportati. Si definisce endemia la “costante permanenza, in un determinato terrritorio, di una malattia che tende a presentarsi sporadicamente o a piccoli focolai e con una incidenza relativamente uniforme”.

Una endemia, quindi, va a classificarsi come un manifestarsi di certe malattie in modo continuo o attraverso l’alternarsi di aumenti e diminuzioni nel numero di casi osservati. Sono endemiche, ad esempio, malattie come il tifo, la rosolia o la scarlattina. Peraltro il concetto di endemia non è legato a quello di malattia infettiva: una malattia endemica, quindi, può non essere contagiosa ma presentarsi in certe regioni per via, ad esempio, di fattori ambientali stabili.

