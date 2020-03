Coronavirus, l’Oms loda il modello Italia: “Gli altri paesi devono imparare da voi”

Sono sempre di più i paesi che, inizialmente scettici, si convertono alle misure scelte dall’Italia per combattere l’epidemia di Coronavirus. Anche la Francia ha adottato il “modello Italia”, disponendo prima la chiusura delle scuole e dei locali, poi il divieto di spostamenti per 15 giorni. La decisione di Macron si aggiunge a quelle già adottate da Spagna, Danimarca, Repubblica Ceca, e Canton Ticino che hanno adottato provvedimenti simili a quelli del nostro paese.

Che l’Italia sia diventata un “modello” per la lotta all’epidemia di Covid-19 lo ha sottolineato anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Abbiamo da imparate dall’Italia”, ha dichiarato Richard Pebody, dirigente dell’Oms, sottolineando che gli italiani hanno avuto “l’approccio più serio, globale”.

“L’Italia è diventata la piattaforma per il know-how per l’Europa” e il Vecchio Continente dovrebbe imparare dal suo approccio, ha detto Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Oms. “Ogni Paese, senza eccezioni, deve avviare le azioni più coraggiose per fermare o rallentare la minaccia del virus”, ha dichiarato Kluge, perché il continente è ora l'”epicentro” della pandemia di Coronavirus. L’esperto ha sottolineato inoltre che, mentre i Paesi europei stanno cominciando ad allinearsi nelle strategie per combattere il Coronavirus, la regione ha bisogno di più solidarietà.

Altri paesi, primo tra tutti il Regno Unito, non si sono ancora decisi ad adottare misure più restrittive. Finora il premier Boris Johnson si è limitato a consigliare di non frequentare locali pubblici, mentre anche l’Olanda ha rifiutato di imporre il lockdown, con il primo ministro Mark Rutte che si è appellato – come Johnson nei giorni scorsi – all’immunità di gregge.

