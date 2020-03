Multato perché al supermercato compra solo bottiglie di vino

Un uomo è stato multato perché al supermercato ha acquistato solo vino e un pacco di pasta. Secondo i carabinieri che lo hanno fermato durante uno dei controlli dovuti all’emergenza Coronavirus, quegli acquisti non sono considerati di necessità. E quindi non rappresentano un valido motivo per uscire di casa in questi giorni di lockdown.

E’ successo domenica 29 marzo a Vigliano, nel Biellese (Piemonte). Il verbale che i militari hanno disposto per l’uomo è stato di 102,50 euro. Secondo i carabinieri l’uomo non avrebbe rispettato quanto disposto dal decreto della Presidenza del consiglio dei ministri ed essendosi spostato in bici per tre bottiglie di vino, il biellese avrebbe anche messo a rischio incidenti, e quindi in tal caso andando ad aumentare il numero di pazienti al pronto soccorso.

“Non conta l’importo della spesa – spiegano a La Stampa dal comando dell’Arma –, si può acquistare anche solo un po’ di pane, della carne, o dell’acqua, ma tre bottiglie di vino non possono certo essere considerate una necessità”.

