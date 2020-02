Coronavirus, morto un uomo in Veneto. Era uno dei due contagiati a Padova

Coronavirus morto Italia | Primo decesso: si tratta di un uomo, è morto a Schiavonia, nel Padovano

Ultimo aggiornamento 22 febbraio ore 00:40 – Coronavirus, le ultime notizie in Italia: primo morto nei pressi di Padova.

Un uomo di 78 anni, proveniente da Vo’ Euganeo, è morto a Schiavonia (Padova), ed era uno dei due pazienti veneti contagiati e quindi risultati positivi al Coronavirus.

Si chiamava Adriano Trevisan, l’uomo di Vo’ Euganeo deceduto in Veneto a causa dell’infezione da Coronavirus. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vo’.

Lo conferma all’ANSA il governatore Luca Zaia. Qui tutte le ultime news in diretta sul Coronavirus e l’allarme in Italia.

Coronavirus morto Italia | “Questo non e’ il momento delle perplessita’ o di rimproverarci qualcosa. C’e’ da mantenere un monitoraggio costante e verificare le misure in atto, che sono di massima precauzione”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte al termine della riunione straordinaria alla Protezione civile.

Dalle 21 fino a quasi le 23 di ieri si e’ tenuto, in prefettura a Lodi, un Comitato per l’ordine e la sicurezza per fare il punto della situazione sul coronavirus nel lodigiano. Attualmente, in Lodi citta’ non risultano casi di contagio mentre il ministero della Salute ha emanato direttive specifiche per il contenimento della diffusione del Coronavirus che riguardano 10 comuni del Basso Lodigiano: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, San Fiorano e Castelgerundo.

Oggi, quindi, a Lodi, come fa sapere il sindaco Sara Casanova, le scuole e gli uffici comunali rimarranno aperti. L’invito e’ quello di evitare inutili allarmismi e di seguire le norme di prevenzione consigliate dal ministero della Salute. Il prefetto di Lodi Marcello Cardona si e’ detto d’accordo sul non chiudere nulla nel capoluogo. Rimane, comunque, istituita in prefettura a Lodi un’Unita’ di crisi permanente, attiva 24 ore su 24 per il monitoraggio dell’evoluzione della situazione sanitaria.

C’è il primo morto da Coronavirus in Italia: si tratta di una delle due persone contagiate in Veneto. Il decesso è avvenuto nell’ospedale di Monselice, in provincia di Padova. La notizia è arrivata intorno alle 23,45 di venerdì 21 febbraio.

In Lombardia, intanto, si contano altri 15 contagiati, tutti concentrati nella provincia di Lodi. I casi sono emersi dopo che un 38enne italiano, Mattia Y.M, è risultato positivo al test. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, ed è in gravi condizioni.

Di seguito, tutte le ultime notizie:

Coronavirus morto Italia, le ultime notizie

Ore 23,45 – Uno dei due contagiati in Veneto è morto – Uno dei due cittadini veneti ricoverati a Monselice per contagio da Coronavirus è morto.

Ore 22,00 – Sale a 15 il numero dei contagiati in Lombardia, 2 in Veneto. Sono in totale 20 le persone contagiate dal coronavirus in Italia: 15 casi in Lombardia, 2 in Veneto e 3 nel Lazio (i due cittadini cinesi ricoverati all’Istituto Spallanzani da giorni e il ricercatore di Reggio-Emilia). Questa sera si tiene la riunione d’urgenza alla Protezione Civile tra il premier Conte, appena rientrato da Bruxelles, il ministro della Salute Speranza e il capo della Protezione civile Borrelli. In Veneto, il comune di Vo’ Euganeo (Padova) è stato isolato ed è cominciato lo screening della popolazione. Il test somministrato alla donna ricoverata all’ospedale di Piacenza è risultato negativo, ma nonostante ciò domani resteranno chiuse le scuole nel piacentino. Stop anche alle feste di carnevale e alle manifestazioni sportive.

