Non aspetta il tampone e va scuola: intera classe del liceo vip di Milano in quarantena

Nella scuola considerata tra le più prestigiose ed elitarie di Milano, il Collegio san Carlo, un’intera classe è in quarantena. Si tratta di una quarta superiore e le lezioni si stanno svolgendo online già da qualche giorno.

“Purtroppo ci ha chiamati l’Ats già dal secondo giorno dall’inizio delle scuole”, confermano dal collegio. “Una studentessa, al secondo giorno di scuola, è risultata positiva al tampone e il primo giorno di scuola era qui, per cui hanno dovuto mettere in isolamento fiduciario tutta la classe”. Dunque, presumibilmente, la ragazza aveva fatto il tampone prima di iniziare l’anno scolastico e senza attendere il risultato è andata comunque a scuola. “Questo non lo sappiamo, è possibile, ma ormai è andata così, a noi ha avvisati l’Ats, l’importante è che non abbia contagiato nessuno”.

