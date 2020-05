Come e quando usare le mascherine: il video del ministero della Salute

Quando è necessario indossare le mascherine e come farlo in sicurezza? Un video pubblicato sul sito del ministero della Salute spiega il loro corretto utilizzo “per tornare a sorridere tutti insieme”. Bisogna indossare le mascherine in tutti i luoghi chiusi e all’aperto quando non si è sicuri di poter mantenere le distanze.

“Ricorda, il loro uso va accompagnato dal rispetto delle regole di distanziamento sociale e igiene delle mani”, ricorda il ministero. Indossare una mascherina, recita il video, “è il nuovo modo di volere bene”. La raccomandazione è quella di indossarla dopo essersi lavati le mani e utilizzando solo elastici e stringhe.

