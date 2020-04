Coronavirus: riceve una mail dal comune di Perugia per dei buoni spesa mai richiesti

Riceve una mail dal Comune di Perugia, con tanto di dati sensibili in bella vista, in cui viene informato che la sua richiesta dei buoni spesa, erogati in occasione dell’emergenza Coronavirus, è stata accettata. Peccato che lui non li avesse mai richiesti e soprattutto che non abiti nemmeno a Perugia. La vicenda, che ha dell’incredibile, è accaduta a Emanuele Martinelli, che ha deciso di renderla pubblica, denunciando l’accaduto ai giornali e anche al Garante della Privacy. Come si può vedere nello screenshot della mail, che pubblichiamo di seguito, Martinelli ha ricevuto una mail dai Servizi Sociali del Comune di Perugia in cui si legge: “Si comunica che la sua domanda per l’Erogazione dei Buoni Spesa è stata ammessa al beneficio e che nei prossimi giorni i buoni spesa verranno consegnati a domicilio”.

Come detto, però, Emanuele Martinelli non ha fatto mai richiesta dei buoni spesa e soprattutto non vive a Perugia né afferma di esserci mai stato. Resta da capire, dunque, dove il Comune di Perugia abbia preso l’indirizzo email del signor Martinelli. Senza considerare che nella mailing list sono stati pubblicati gli indirizzi di tutti i richiedenti dei buoni spesa, ammesso che a questo punto siano veramente tali, violando palesemente la privacy di queste persone.

