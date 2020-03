Coronavirus, la lettera d’addio di una signora al marito malato | VIDEO

Consegna una lettera d’addio al marito morente a causa del Coronavirus: è l’emozionante storia raccontata dai volontaria della Croce Rossa. Secondo quanto emerso, infatti, nei giorni scorsi i volontari della Croce Rossa hanno ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di una signora di Piacenza, in isolamento domiciliare a causa del Covid-19, la quale ha chiesto di poter consegnare una medicina al marito, ricoverato in ospedale perché contagiato dal Coronavirus. La “medicina”, però, si è in realtà scoperto essere una lettera d’amore della donna al marito, che probabilmente non avrebbe mai più rivisto.

