CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – L’Italia è in zona arancione per l’intero weekend, mentre a partire da lunedì 11 gennaio tornerà in vigore la differenziazione delle restrizioni regionali in base alle fasce di rischio: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia saranno in zona arancione, mentre tutte le altre in zona gialla. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo con oltre mezzo milioni di dosi somministrate. Di seguito le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 9 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale (qui invece tutte le notizie sul Covid dal mondo).

Ore 09,00 – Verso un nuovo Dpcm più restrittivo – Secondo indiscrezioni di stampa il Governo è orientato a emanare nei prossimi giorni un nuovo Dpcm più restrittivo rispetto a quello che a dicembre aveva introdotto la suddivisione delle regioni in base alle fasce di rischio. L’impianto delle tre colorazioni – rosso, arancione e giallo – rimarrà in vigore ma sarà reso più stringente con nuove misure, tra cui il divieto di spostamenti anche fra regioni in zona gialla. Ancora da definire le regole per bar e ristoranti, per i quali potrebbe essere disposta la chiusura in tutta Italia nei weekend.

Il bollettino dell’8 gennaio – Nella giornata di ieri, venerdì 8 gennaio, si sono registrati 17.533 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 620 morti legati alla pandemia. Sono stati effettuati 140.267 tamponi: il rapporto positivi-tamponi è calato al 12,5%. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è rimasto invariato. È quanto emerso dal consueto bollettino quotidiano diramato da Protezione Civile e Ministero della Salute. Qui il bollettino completo.

Scuole superiori, 14 regioni dicono no alla ripresa lunedì – Veneto, Fvg, Marche e Calabria rinviano a febbraio. Lunedì 11 apre al 50 per cento solo la Toscana. Oggi gli annunci di rinvio per Lombardia, Liguria, Lazio, Umbria e Sicilia. Il Tar dimezza l’ordinanza della Calabria: “Elementari e medie subito in classe”.

Calabria, Emilia, Lombardia, Sicilia e Veneto in zona arancione – Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno, da lunedì 11 gennaio, in zona arancione. Le altre regioni dovrebbero rimanere in zona gialla. Non ci saranno invece regioni in zona rossa. Leggi qui la notizia completa.

De Luca: “L’Italia sia tutta arancione, il Governo ci manda al manicomio. Daremo una card ai vaccinati” – “Mi permetto di suggerire al Governo anziché mezze misure, misure semplici che valgono per tutta Italia all’insegna della prudenza fino a fine gennaio», ha detto il governatore campano nella sua consueta diretta Facebook. “Un unico colore per tutta Italia, zona arancione per tutta Italia – ha spiegato – ad eccezione per quelle regioni che sono zona rossa e tenendo presente che siamo circondati da paesi europei rovinati”.

Iss: Indice Rt torna sopra 1, 12 Regioni a rischio alto, 8 moderato – L’indice di contagio Rt torna sopra 1 in Italia dopo sei settimane, mentre ci sono 12 regioni ad alto rischio e 8 a rischio moderato. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss, riferita alla settimana 28/12-3/1. Leggi qui la notizia completa.

Via libera dell’Aifa a Moderna: indicato per over 18 e richiamo a 28 giorni. Dopo il vaccino di Pfizer, in Italia arriverà anche il siero di Moderna, autorizzato ieri dall’Aifa dopo l’ok dell’Ema. Il vaccino Moderna è indicato a partire dai 18 anni di età, anziché dai 16 anni. Sono previste ugualmente due dosi, ma a distanza di 28 giorni, invece che di almeno 21 giorni come Pfizer. L’immunità si considera pienamente acquisita a partire da 2 settimane dopo la seconda somministrazione, anziché una. Il vaccino Moderna inoltre viene conservato a temperature comprese tra i -15 e -25 , ma è stabile tra +2 e +8 per 30 giorni se in confezione integra: una differenza particolarmente importante a livello logistico.

