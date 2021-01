Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi oltre 88 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel mondo. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato intanto la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 9 gennaio 2021.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 08,40 – Forse esiste una variante americana del Covid – Negli Stati Uniti potrebbe circolare una nuova variante del Coronavirus, ritenuta più contagiosa. Lo ha riferito la Cnn citando un rapporto della task force anti-Covid della Casa Bianca che ha avvertito della possibilità di una “variante americana” del Covid-19. “L’aumento durante questo autunno/inverno è stato quasi il doppio del tasso di aumento dei casi nei picchi primaverili ed estivi”, ha riportato l’emittente. “Questa accelerazione suggerisce che potrebbe esserci una variante Usa che si è evoluta qui, oltre alla variante del Regno Unito che si sta già diffondendo nel nostro comunità e può essere il 50% più trasmissibile”.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Record di morti negli Usa, quasi 4 mila in un giorno – Gli Stati Uniti hanno segnato un nuovo triste record con quasi 4 mila morti di covid in un solo giorno. Ne dà notizia la Johns Hopkins University. I decessi sono stati pari a 3.998, a fronte di 265.246 nuovi contagi.

Ue, von der Leyen: “Ordinate da BioNTech altre 300 milioni dosi vaccino” – “L’Ue ha raggiunto l’accordo con BioNTech per avere altre 300 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 con l’azienda BioNTech, per arrivare così a un ordine totale di 600 milioni di dosi”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa. Delle trecento milioni di altre dosi ordinate dall’Ue con un nuovo contratto con BioNTech-Pfizer, “75 milioni di dosi saranno consegnate nel secondo trimestre del 2021”. “Il nostro obiettivo è far vaccinare il massimo numero di europei nel tempo più breve possibile”, ha dichiarato von der Leyen.

A Wuhan migliaia casi asintomatici dopo controllo pandemia – Migliaia di infezioni asintomatiche potrebbero aver colpito gli abitanti della città di Wuhan, in Cina, dopo che la pandemia era stata considerata sotto controllo. Emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Neglected Tropical Diseases, condotto dagli esperti dell’Università di Wuhan, che hanno testato più di 60mila persone sane in Cina per verificare la presenza di anticorpi SARS-CoV-2. “La città di Wuhan è stato il primo luogo in cui sono stati segnalati i casi di Covid-19 – ricorda Xue-jie Yu dell’Università di Wuhan – e, tra dicembre 2019 e maggio 2020, si registrano nella regione quasi i due terzi di tutti i casi di infezione in Cina. Stando ai nostri risultati, la pandemia potrebbe essere circolata molto più a lungo di quanto precedentemente ritenuto”.

Vaccino, Ema: dosi Moderna non vanno somministrate ad under-18 – “I vaccini non sono attualmente approvati per i bambini piu’ piccoli” e mentre “Comirnaty (il vaccino sviluppato da BioNTech/Pfizer, ndr) puo’ essere somministrato oltre i 16 anni di eta’” il secondo vaccino “Moderna puo’ essere somministrato solo oltre i 18 anni di eta’”. Lo ha detto Noel Wathion, vicedirettore dell’Ema, nel corso di incontro pubblico dell’Agenzia europea per il farmaco.

Regno Unito, record di casi e morti: 68.053 contagi e 1.325 vittime – Nuovi picchi assoluti di contagi e di morti per Covid nel Regno Unito, alle prese con il dilagare di varianti piu’ virulente del coronavirus emerse in queste settimane, che salgono rispettivamente a 68.053 e a 1.325 ultime 24 ore secondo i dati odierni diffusi dal governo britannico. Mentre e’ record anche dei test quotidiani, che schizzano a quasi 620.000. Intanto l’indice Rt di diffusione dell’infezione – calcolato prima dell’entrata in vigore del terzo lockdown – e’ stato rivisto da 1,1-1,1,3 a 1-1,4, in lieve calo nei territori meno colpiti, ma in aumento nelle aree piu’ investite dalla nuova variante come quella di Londra.

