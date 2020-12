Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Superate le 60mila vittime in Italia, il tasso di positività cala sotto il 10%. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Speranza: “Le misure restano queste e non cambieranno” – “I dati li guarderemo sempre con grande attenzione ma le misure le confermiamo e restano queste, non saranno cambiate né in un verso né nell’altro. Le misure non si vedono giorno per giorno, c’è bisogno di un tempo più lungo: oggi stiamo vedendo i risultati del tempo in cui c’erano zone rosse che oggi non lo sono più”. Lo ha detto a “DiMartedì” su La7 il ministro della Salute Roberto Speranza.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Mattarella pronto a vaccinarsi per dare l’esempio – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà il vaccino anti Covid rispettando l’iter previsto dal ministero della Salute in base alle priorità stabilite. Mattarella ha anche intenzione di rendere nota la sua decisione per dare l’esempio ai cittadini.

Il bollettino della Protezione Civile – Secondo il bollettino di oggi, martedì 8 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.842 i nuovi casi, contro i 13.720 di ieri, e 634 i morti (+ 106 rispetto a ieri, quando erano stati 528). I tamponi effettuati sono 149.232, ieri erano stati 111.217, e il rapporto positivi-tamponi scende al 9,7 per cento dal 12,33 di 24 ore fa. Le persone attualmente positive al Covid sono 737.525 (-11.294), 61.240 i morti (+634) e 958.629 i guariti (+25.497), per un totale di 1.757.394 casi (+14.842): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. (Qui il bollettino completo)

Puglia, Decaro: “A Bari restrizioni ad hoc il 24 e il 31 dicembre per evitare assembramenti” – “Lo sapete. In questi anni ho cercato sempre di parlare chiaro, di dirvi la verità. E cosi farò anche questa volta. Purtroppo già in queste ore, con i negozi e i locali aperti e la possibilità di spostarsi tra comuni, c’è stato un aumento vertiginoso del numero di persone per strada. Abbiamo chiuso la città vecchia il giorno di San Nicola per evitare assembramenti (e la pioggia ci ha dato una mano). Ma tra qualche giorno sarà la vigilia di Natale e a Bari abbiamo una tradizione bellissima: ci riversiamo nelle strade della città per festeggiare insieme”, lo ha scritto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sulla sua pagina Facebook, preannunciando restrizioni per la città il 24 dicembre, quando i cittadini sono soliti assembrarsi per negozi e strade prima del cenone. “Nelle prossime ore dovrò prendere delle decisioni difficili, insieme al Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico in prefettura, e non escludo possibili restrizioni per il 24 e il 31 dicembre. Credetemi, è maledettamente complicato, e so di dover dare a molti di voi un dolore. Ma è necessario. Perché prima che al nostro divertimento ho il dovere di tutelare la nostra salute”, ha scritto Decaro.

Fda: “Vaccino Pfizer efficace e sicuro” – La Food and Drug Administration, l’agenzia sanitaria statunitense, ha reso noto che il vaccino Pfizer/BioNTech rispetta “i criteri di successo richiesti” in uno studio clinico: di fatto si tratta del primo ‘via libera’ delle autorità sanitari statunitensi all’autorizzazione per uso di emergenza del vaccino, il primo ad essere valutato negli Stati Uniti. L’agenzia ha diffuso i risultati di due analisi separate, una dai propri scienziati e una dei produttori del vaccino, la Pfizer Inc. e il partner tedesco BioNTech. L’analisi della Fda ha evidenziato vari “benefici noti”, tra cui la “riduzione del rischio di Covid-19 sette giorni dopo la seconda dose” (il vaccino Pfizer richiede due dosi per una protezione completa). Lo studio non ha riscontrato gravi problematiche legate al vaccino, tuttavia, molti hanno accusato dolori, febbre e altri effetti collaterali.

