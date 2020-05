Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La curva di contagi da Coronavirus continua a scendere in Italia, dove le misure previste dalla Fase due sono in vigore da ormai oltre due settimane. L’ultimo bollettino della Protezione Civile, intanto, conferma il trend negativo: attualmente sono 52.942 i positivi e 144.658 i guariti, mentre il numero complessivo di decessi dall’inizio dell’emergenza è 32.955. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 28 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,00 – Garattini: “Il vaccino per il Coronavirus si troverà, ma l’Italia rischia di rimanere senza” – “Il Governo degli Stati Uniti ha stanziato un miliardo per lo sviluppo del vaccino, ne ha messi molti altri per lo sviluppo di un vaccino interno, il governo inglese ha già ordinato 30 milioni di dosi. Noi dobbiamo cercare di intervenire perché dobbiamo essere sicuri che ci sia anche per l’Italia la possibilità di averlo e se non ci muoviamo in tempo ci ritroveremo con tutte le prenotazioni già fatte e l’impossibilità di acquistarlo”. A dirlo è il professor Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Qui i dettagli).

Ore 7,00 – Ipotesi quarantena per chi si sposta dal 3 giugno – Il ministero di Francesco Boccia avverte sull’impossibilità di chiudere i confini a chi viene dal nord o di applicare forme di controllo. L’articolo 120 della Costituzione parla chiaro: “La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”. Questo significa che qualsiasi iniziativa dovrà essere comunque concordata con il governo centrale. Tra le ipotesi al vaglio dei governatori, che ne discuteranno in conferenza nei prossimi giorni, c’è la possibilità di una riapertura ritardata per Piemonte e Lombardia al 10 giugno (Qui i dettagli).

Ore 6,00 – Le Regioni attaccano il governo e si rivolgono a Mattarella – Clima teso per il voto sulle regionali. I governatori di Campania, Puglia, Veneto, Liguria e Marche contestano la linea del governo che vorrebbe fissare il voto per le Regionali il 20 settembre. In una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i cinque presidenti di Regione affermano che la proroga della data delle elezioni, inizialmente fissata per il 30 maggio,”sta assumendo i contorni di una decisione politica”. Secondo i governatori, nella gestione dell’epidemia non è mai venuto meno il “principio di leale collaborazione” con il governo, “fino a quando non si è dovuto affrontare il tema del rinnovo delle legislature regionali in scadenza il 30 maggio prossimo”. Nella lettera si ricorda poi “come anche si evince dal parere reso nei giorni scorsi dal Comitato tecnico scientifico, esigenze sanitarie sconsigliano fortemente di ritardare le elezioni a dopo l’autunno”. La lettera è stata scritta dopo una riunione “molto tesa” tra il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e i cinque governatori (mancava quello della Toscana). Alle proteste piuttosto accese soprattutto dei presidenti di Campania e Puglia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, il ministro avrebbe ricordato che l’autonomia consente alle singole Regioni di scegliere la data del voto, a partire dal 6 settembre. Oggi nell’Aula della Camera arriva il decreto sull’election day.

Ore 5,45 – Milano: il giallo degli sms sbagliati inviati da Ats – Per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25/05 un SMS che riportava il testo seguente: “ATS Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda”. È la comunicazione urgente ai cittadini apparsa sul sito dell’Ats di Milano. “Agli interessati – si legge – è stato inviato un ulteriore SMS di rettifica nella giornata di martedì 26/05”.

Ore 05,30 – Vittorio Colao: “Cento progetti per trasformare l’Italia in un Paese per giovani” – Entro i primi di giugno, consegneremo al governo il nostro lavoro per il piano di rilancio dell’Italia da qui al 2022. Circa venti obiettivi con un centinaio di proposte concrete, perché fare piani è relativamente facile, ma “scaricare a terra” le azioni, agire in pratica, è quello che conta davvero”. Il capo della task force economica Vittorio Colao si avvicina a concludere la missione che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, gli ha affidato un paio di mesi fa. In una prima fase il suo comitato ha guidato la riapertura graduale di “attività essenziali, poi manifattura, costruzioni, servizi, con soluzioni e presìdi che applicheremo anche ad altri settori”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Recovery Fund: all’Italia 172,7 miliardi – In attesa che Ursula von der Leyen presenti la sua proposta al Parlamento europeo, iniziano a emergere i primi dettagli sul piano di aiuti Ue per aiutare l’economia in ginocchio dopo l’epidemia di Coronavirus. Come anticipato il Recovery Fund proposto dalla Commissione Ue sarà di 750 miliardi, di cui 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti da restituire. All’Italia saranno destinati 172,7 miliardi: 81,807 dovrebbero essere versati come aiuti, quindi a fondo perduto, 90,938 miliardi come prestiti. Segui qui la diretta.

Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro e morti nelle Rsa, Fontana e Gallera saranno ascoltati dal pm – La Procura della Repubblica di Bergamo ha convocato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare come persone informate sui fatti nell’inchiesta aperta sulla mancata chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano (Bergamo) e per i fascicoli aperti in merito alle morti nelle Rsa. Il presidente e l’assessore verranno sentiti anche sulla mancata istituzione della zona rossa tra Alzano e Nembro oggetto di altre indagini della Procura bergamasca. Fontana sarà ascoltato entro la settimana (Qui la notizia completa).

Salgono contagi nel Milanese, +68; 41 in città – Sono in aumento i contagi da Coronavirus registrati oggi nel milanese. In provincia ci sono 68 nuovi positivi (totale a 22.832), di cui 41 a Milano (9.679). Questo il quadro tracciato dai dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus, fornito dalla Regione Lombardia. Ieri nella Città metropolitana erano emersi 38 casi, mentre nel capoluogo 14. Nelle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 30 nuovi positivi (totale 13.175), ai quali però vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni. A Brescia 33 casi (14.522), a Pavia 23 (5.252) e a Lodi 22 (3.434). In fondo alla classifica, un solo caso a Mantova (3.328) e zero a Lecco che resta a 2.724.

Sospetto caso positivo, stop ad allenamenti Bologna – Alla vigilia della riunione che dovrebbe sancire il via libera alla ripresa del campionato, la serie A fa i conti con un nuovo possibile caso di coronavirus. Il Bologna ha comunicato infatti che “l’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid 19 relativamente a un membro dello staff”. Nella nota il club emiliano annuncia che “in attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”, prosegue la società. A Trapani 28 giorni senza contagi: prima provincia Covid-free. Trapani è la prima provincia italiana in cui non vengono registrati nuovi casi di Coronavirus da 28 giorni, pari a due cicli di incubazione. Si tratta dell’arco di tempo richiesto dall’Oms per dichiarare conclusa l’epidemia. Domani raggiungerà il traguardo anche Crotone. Lo riporta il monitoraggio di Infodata per Il Sole 24 Ore. La Sicilia resterà chiusa fino al 7 giugno. Mentre a livello nazionale si ragiona sulla riapertura dei confini regionali già da mercoledì prossimo, la Sicilia prevede la chiusura dei confini dell’isola fino al 7 giugno. Secondo quanto riporta Repubblica Palermo, per chi arriverà sull’isola non saranno previsti test all’ingresso né tamponi, solo l’obbligo di registrarsi. Il governatore Musumeci ragiona invece sulla possibilità di mantenere l’obbligo di quarantena per una settimana ancora. Minacce sui social: assegnata la scorta alla ministra Azzolina – Dopo il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, anche la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina finisce sotto scorta a causa delle minacce e degli insulti ricevuti sui social in seguito alla gestione del concorso della scuola e alle problematiche legate all’emergenza Coronavirus. A darne notizia è stato il capo politico del M5S Vito Crimi, che in una nota ha scritto: “Sulla scuola si è venuto a creare un clima intollerabile, che poteva e doveva essere evitato – scrive Vito Crimi in una nota -. Al ministro Azzolina proprio in questi giorni è stato deciso di assegnare la scorta e a lei va tutta la solidarietà e vicinanza mia e del Movimento 5 Stelle”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Per contagiare lo pseudo-assessore Gallera servono due infetti. Per salvare la Lombardia bastano due dimissioni (di Giulio Gambino) / 3. Ora la Lombardia deve aspettare a riaprire (di Luca Telese) / 4. Esclusivo TPI: Covid, i soldi per la ripartenza? Il comune di Bergamo li assegna a chi produce armi, ma non alle piccole imprese (di Francesca Nava) 5. Joshua Wong: “La mia vita è a rischio, ho paura di finire in un carcere cinese silenziato per sempre. Ma non illudetevi: oggi Hong Kong, domani Taiwan”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Ats Milano ha inviato (per sbaglio) un sms che avvisava alcune persone di essere positive al Coronavirus. Poi chiede scusa: “Errore informatico” Garattini: "Il vaccino per il Coronavirus si troverà, ma l'Italia rischia di rimanere senza" Riaperture 3 giugno: ipotesi quarantena per chi si sposta da Lombardia e Piemonte