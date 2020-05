Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono sempre in calo i numeri dell’emergenza Coronavirus in Italia, ormai nel pieno della Fase 2. Il bollettino della Protezione Civile ieri ha infatti confermato il trend negativo: attualmente sono 55.300 i positivi, 141.981 i guariti, mentre il numero complessivo di morti da inizio emergenza è 32.877. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 26 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,00 – Scuola: fino alle medie a settembre si torna in classe – A settembre le scuole riapriranno. È questa la prima importante notizia decisa dal comitato di esperti, presieduto dal professor Patrizio Bianchi, che ha concluso una relazione, che nelle prossime ore verrà consegnata alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. L’idea è quella di far rientrare nella classi tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. “Soprattutto nelle scuole di primo ciclo non vogliamo sacrificare il tempo scuola, non vogliamo che si torni a settembre con una didattica a distanza o una didattica mista: i bambini della scuola dell’infanzia, elementare e media devono poter essere in un contesto di socialità” ha dichiarato Amanda Ferrario, membro del comitato di esperti del Miur che ha confermato “Lo scopo è quello di riaprire le scuole a settembre perché il rapporto umano è la cosa principale e la scuola senza studenti non esiste”. Diverso il discorso per gli alunni che frequentano le superiori, i quali continueranno a seguire le lezioni online: “Qui i ragazzi sono più grandi e quindi la possibilità di intervallare un tempo scuola in presenza e un tempo a scuola a distanza è possibile. Per le superiori la didattica a distanza ci sarà ancora, quanto meno nella prima parte dell’anno nella quale le misure di distanziamento in ambienti che sono antichi o piccoli non si prestano a poter ospitare tutti gli studenti” ha dichiarato ancora la Ferrario. Tra le indicazioni per la ripartenza della scuola, il comitato di esperti ha suggerito la riduzione dell’orario didattico a 45 minuti, che consentirà di farli entrare in maniera scaglionata durante l’arco della giornata e non tutti alle otto. La task force, inoltre, preme affinché, specialmente per i più piccoli, le elezioni possano essere condotte anche in spazi all’aperto come parchi e giardini, oratori messi in sicurezza con le necessarie precauzioni o strutture comunali.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Milano, Sala vieta l’asporto di bevande alcoliche dopo le 19 – A Milano “dopo le 19 sarà vietata la vendita per l’asporto di alcolici e super alcolici dai bar”. Lo ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questo pomeriggio in prefettura. “Si potrà stare seduti ai tavolini, ma i locali non potranno vendere per l’asporto e il divieto vale anche per i negozietti di prossimità per evitare che uno prenda la birra e la consumi in strada”, ha specificato il primo cittadino. Leggi la notizia completa

Assistenti civici, scontro nel Governo – È già polemica nel Governo sul bando per 60mila assistenti civici annunciato dal Ministero degli Affari Regionali, guidato da Francesco Boccia (Pd). Irritazione in particolare dal Viminale e dal Movimento 5 Stelle, ma le critiche piovono anche da Italia Viva e da una parte dello stesso Pd. Fonti del Ministero dell’Interno precisano che “le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell’Interno, per l’istituzione della figura degli ‘assistenti civici’ in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio”. I pentastellati Stefano Buffagni e Gianluca Castaldi, rispettivamente viceministro allo Sviluppo economico e sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, definiscono l’iniziativa di Boccia una “fuga in avanti non condivisa”. Mentre parlano di misura “inutile” Matteo Renzi e l’ex presidente del Pd, Matteo Orfini.

Iss: il 13 marzo è stato raggiunto il picco in Italia – Per settimane, quando l’Italia era in piena emergenza Coronavirus, ci si è chiesti quando sarebbe arrivato il picco dell’epidemia. Ora, è arrivata anche una risposta. A fornirla è stato l’Iss nell’ultimo report pubblicato lo scorso venerdì. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, le date da cerchiare nel calendario sono due: il 13 marzo per quanto riguarda l’insorgenza dei nuovi casi rispetto all’insorgenza dei primi sintomi e il 20 marzo rispetto alla diagnosi confermata. Il 13 marzo, dunque, è il giorno in cui si è raggiunto il numero massimo di persone che si sono ammalate in un giorno.

Pavia, ragazzo multato dopo aver abbracciato la fidanzata in strada – Come raccontato dal quotidiano ‘La Provincia pavese’ a Pavia un giovane di poco più di 20 anni è stato sanzionato con una multa di 400 euro dopo aver abbracciato la fidanzata in strada. La coppia è stata fermata in pieno centro, in Strada Nuova, da una pattuglia in borghese. I due trasgressori avevano entrambi la mascherina, ma l’effusione è vietata dalle norme anticontagio per chi non è convivente. La sanzione potrà essere ridotta a 280, se verrà saldata entro 30 giorni dalla emissione del verbale.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

