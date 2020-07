Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ad oggi le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.322, con 35.082 morti, per un totale di 245.032 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 23 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7 – Il Consiglio dei ministri non formalizza la proroga dello stato di emergenza. La proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus in Italia, secondo quanto riferito da fonti di maggioranza nella tarda serata di ieri, non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri. Lo stato di emergenza, almeno allo stato attuale, terminerà il 31 luglio. Tuttavia c’è un sostanziale accordo sul 31 ottobre come data alla quale prorogare l’emergenza Covid.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della protezione civile – È di 12.322 (-74) persone attualmente positive, 197.628 (+197) guariti e 35.082 (+9) morti per un totale di 245.032 (+282) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 724 (-8), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.550 (+83) e quelli in terapia intensiva sono 48 (-1). Oggi sono stati effettuati 49.318 tamponi. Qui il bollettino

Impennata di nuovi casi nel Lazio – 16 nuovi casi e due decessi registrati nel Lazio in 24 ore. Dei nuovi contagiati 7 sono di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, un caso da Romania e un caso da India. Nella Regione si registra quindi una nuova impennata di casi: nella giornata di martedì erano stati 6.

Recovery Fund, Conte al Senato: “Risultato non scontato, che appartiene all’Italia intera” – Nel corso della sua informativa al Senato, il premier ha sottolineato come il risultato finale sul Recovery Fund non fosse così scontato, e ricordato che le trattative erano iniziate già quando l’Italia era nel pieno dell’epidemia di Coronavirus. Il presidente del Consiglio ha dunque sottolineato come il volume complessivo della proposta, 750 miliardi di euro, sia rimasto lo stesso, seppur con alcune modifiche, di quella iniziale franco-tedesca. Il risultato ottenuto sul Recovery Fund “non appartiene a chi vi parla né alle forze di maggioranza, ma all’Italia intera”, ha ricordato Conte. Nel ringraziare tutti i ministri, e in particolare il ministro Amendola, il premier ha anche ringraziato tutte quelle forze di opposizione che hanno compreso l’importanza della posta in gioco. Il presidente del Consiglio ha anche chiarito che “La durata del ‘freno di emergenza’ non potrà essere superiore a 3 mesi e nessuno potrà porre il diritto di veto” e sottolineato che il piano di ripresa sarà “un lavoro collettivo con il Parlamento”.

Azzolina assicura: “Rientro a settembre” – “Rientro a settembre: stesse ore e flessibilità, nessuno vuole penalizzare gli studenti. Le scuole stanno lavorando tanto e bene, non ci saranno stravolgimenti”. Lo assicura, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, la titolare del dicastero dell’Istruzione Lucia Azzolina, che spiega anche come alcune scuole “potrebbero decidere di portare l’unità oraria da 60 a 50 minuti per avere maggiore flessibilità organizzativa”, ma quei 10 minuti poi “vengono recuperati”, ovvero “restituiti agli studenti”. Secondo Azzolina “le scuole che avranno necessità di organizzare ingressi scaglionati terranno conto delle necessità delle famiglie e adotteranno ogni accorgimento possibile, per esempio impiegando tutti gli ingressi degli istituti”.

Speranza: “Sul vaccino l’Italia è avanti” – “La fase 1 e 2 del vaccino di AstraZeneca prodotto a Oxford, il cui vettore virale è fatto a Pomezia e che verrà infialato ad Anagni, ha avuto un primo dato molto incoraggiante. Quella è la strada, insieme ai ministri di Germania, Francia e Olanda ho sottoscritto un’intesa per 400 milioni di dosi di cui le prime 60 entro la fine dell’anno. Tifiamo perché questo vaccino venga validato e si possa dare finalmente questa risposta”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’assemblea dei presidenti di Coldiretti.

