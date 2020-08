Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia teme la seconda ondata di contagi da Coronavirus e, di fronte alla risalita di casi degli ultimi giorni, si cautela chiudendo le discoteche e imponendo l’obbligo di mascherina anche all’aperto nei luoghi affollati dalle 18 alle 6. Sono 14.733 le persone attualmente positive: in Italia il Covid-19 finora ha colpito 253.915, provocando 35.396 morti. L’epicentro della pandemia nel mondo resta tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 17 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – Bonaccini: “Ok la chiusura delle discoteche ma aiuti economici ai locali chiusi” – Il governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (Pd), condivide la decisione di chiudere le discoteche, ma chiede che i gestori dei locali ricevano dallo Stato una compensazione economica per il danno subito. “Giusto tenere alta l’attenzione contro il virus: le discoteche, i cui gestori nessuno vuole criminalizzare, sono luoghi dove i rischi sono maggiori per ragioni oggettive, dalle difficoltà di evitare assembramenti al mantenimento delle distanze”, osserva Bonaccini, che è anche presidente della Conferenza Stato-Regioni. “Come Regioni, abbiamo anzi chiesto al Governo che il provvedimento sia accompagnato da risorse certe per far fronte al danno economico conseguente – aggiunge – così come vi sia la tutela dei lavoratori, con gli ammortizzatori sociali necessari. Non possiamo permetterci di sottovalutare il rischio di un ritorno del contagio così come successo nei mesi scorsi e alle misure necessarie vanno accompagnati provvedimenti di sostegno delle imprese e dei lavoratori coinvolti”, conclude.

Ore 07,00 – Salvini: “Chiudono le discoteche e aprono i porti” – “Chiudono i locali in Versilia e aprono i porti. Ma che testa ha questa gente? Stanno a inseguire quelli che fanno l’aperitivo a Forte dei Marmi e a Viareggio e intanto solo oggi ne sono sbarcati altri 200 a Lampedusa”. Lo ha detto Matteo Salvini, ieri sera, parlando a un gazebo della Lega nel centro di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, insieme alla candidata del centrodestra alle regionali toscane, Susanna Ceccardi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Le nuove decisioni del governo: discoteche chiuse in tutta Italia e mascherine anche all’aperto – Il governo ha deciso di chiudere in tutta Italia le discoteche e “qualsiasi luogo dove si tengono serate danzanti, dalle sale da ballo ai lidi a partire da domani, 17 agosto”. C’è poi una nuova stretta sull’uso della mascherina: “Dalle 18 alle 6, su tutto il territorio nazionale, l’uso delle mascherine torna obbligatoria anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti”, si legge nell’ordinanza. (Qui la notizia completa).

L’ultimo bollettino – Secondo il bollettino del 16 agosto di ministero della Salute e Protezione Civile, sono 14.733 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia (+327 rispetto al giorno precedente), 35.396 (+4) i decessi, 203.786 (+146) guariti, per un totale di 253.915 casi (+479). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 36.807 tamponi a fronte dei 53.123 test effettuati nella giornata di ieri (qui il bollettino completo).

A Roma 24 positivi in una casa di cura. “È stato individuato un cluster nella casa di cura ‘le Ancelle Francescane del Buon Pastore’, che si trova nella Asl Roma 1. Sono 24 i pazienti positivi, tutti nella struttura di lungo degenza”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. “Il caso indice – precisa l’Unità di crisi – con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l’indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Vi sono verifiche in corso su tutta la struttura, che è stata posta in isolamento”.

Tamponi dopo ferie, centinaia auto in coda a Roma. Centinaia di macchine di turisti di rientro a Roma sono in coda sotto il sole per fare i tamponi all’ospedale San Giovanni Addolorata, in zona San Giovanni. Famiglie e comitive di ragazzi tornati da Spagna, Croazia, Grecia e Malta occupano da stamattina all’alba tutta via Santo Stefano Rotondo, non distante da Piazza San Giovanni, in attesa che venga loro fatto il tampone come da disposizione del ministero della Salute, dopo che da due giorni ha imposto imposto l’obbligo di controlli per chi rientra dai quattro Paesi considerati a rischio.

Al via i test rapidi a Fiumicino. Cominciano oggi i test rapidi per la ricerca del Covid a Fiumicino sui passeggeri provenienti da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. “In prima fila per il controllo e la prevenzione. Da domani la Regione Lazio fa partire i test all’Aeroporto di Fiumicino, che rappresenta il 70 per cento del traffico nazionale”, ha scritto ieri sera il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti su Facebook, “40 operatori solo a Fiumicino, 120 operatori sanitari coinvolti nei drive in attivi per i tamponi. Faremo di tutto per difendere le persone, ma occorrono comportamenti responsabili”.

Sicilia, 16 casi nel Ragusano, focolaio in casa riposo. Cinque anziani collegati al cluster modicano della casa di riposo (un primo caso era stato rilevato ieri e trasferito a Catania in ospedale) sono ricoverati al Paternò Arezzo di Ragusa, 8 ragusani (tra cui 4 legati al cluster maltese e una bimba di 11 anni) e tre di Pozzallo, di cui 2 collegati sempre al cluster maltese, costituiscono i 16 casi positivi oggi al tampone del Covid-19 in provincia di Ragusa. Tamponi effettuati nuovamente anche all’hotspot di Pozzallo, dove a fine quarantena e al primo tampone sono risultati negativizzati i 22 migranti che erano dati per contagiati contagiati tra i 63 esaminati. A loro verrà effettuato il secondo tampone come da prassi per attestare la definitiva uscita dal Covid. In provincia di Ragusa i positivi, esclusi i migranti, salgono a 54.

Poche informazioni e turisti confusi, cosa succede a Malpensa

Leggi anche: 1. Coronavirus, le nuove decisioni del governo: discoteche chiuse in tutta Italia e mascherine anche all’aperto dalle 18 alle 6 / 2. Chiusura discoteche, Sileri a TPI: “Si è scelto il principio di massima precauzione” / 3. Santanché a TPI: “La mia discoteca resta aperta, l’unica cosa vietata è ballare”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti “Viviana Parisi temeva che i servizi sociali le togliessero il figlio” Covid, il Cts: “Se continua così presto supereremo quota mille contagi. Nuovi lockdown? Decideranno i numeri” Coronavirus: sospesa solo "l'attività del ballo", ma le discoteche possono restare aperte come bar e ristoranti