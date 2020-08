Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Non sembra frenare la sua corsa l’epidemia di Coronavirus in Italia che finora ha colpito 252.809, provocando 35.234 morti. Sono 14.249, invece, le persone attualmente positive. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 16 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Sicilia, 16 casi nel Ragusano, focolaio in casa riposo. Cinque anziani collegati al cluster modicano della casa di riposo (un primo caso era stato rilevato ieri e trasferito a Catania in ospedale) sono ricoverati al Paternò Arezzo di Ragusa, 8 ragusani (tra cui 4 legati al cluster maltese e una bimba di 11 anni) e tre di Pozzallo, di cui 2 collegati sempre al cluster maltese, costituiscono i 16 casi positivi oggi al tampone del Covid-19 in provincia di Ragusa. Tamponi effettuati nuovamente anche all’hotspot di Pozzallo, dove a fine quarantena e al primo tampone sono risultati negativizzati i 22 migranti che erano dati per contagiati contagiati tra i 63 esaminati. A loro verrà effettuato il secondo tampone come da prassi per attestare la definitiva uscita dal Covid. In provincia di Ragusa i positivi, esclusi i migranti, salgono a 54.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Allarme giovani: 5 ricoverati in “condizioni severe” in Puglia – Lo conferma il professore Pierluigi Lopalco , capo della task force per l’emergenza virus in Puglia . “I pazienti – spiega – hanno delle polmoniti provocate dal Covid-19 e per questo è stato necessario il ricovero”.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 14.406 (+157) persone attualmente positive, 35.392 (+4) morti, 203.640 (+314) guariti, per un totale di 253.438 (+629) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 14.406 attualmente positivi, 764 (-7) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 55 (-1) necessitano di terapia intensiva, mentre 13.587 (+165) si trovano in isolamento domiciliare. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 53.123 tamponi a fronte dei 46.723 test effettuati nella giornata di ieri. Qui il bollettino

Veneto, 84 nuovi positivi: 49 casi a Treviso – Cresce l’allarme in Veneto per una serie di nuovi contagi da Coronavirus che si sono registrati nelle ultime ore. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto, bem 84 persone sono risultate positive al Covid. In particolare è la città di Treviso a far registrare il maggior numero di contagi (49). A seguire ci sono Verona (11), Venezia (7), Vicenza (6), Rovigo (5) e Padova (4). Non è stato registrato nessun caso invece nella provincia di Belluno. Questi i dati complessivi del Veneto: gli attualmente positivi sono 1.560, mentre 121 persone sono ricoverate in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva.

A Brescia l’età media contagi scende sotto i 35 anni – Il Coronavirus nel bresciano colpisce sempre più giovani. L’età media delle persone contagiate dal Sars-Cov-2 nelle ultime settimane si è abbassata velocemente e l’età media dei contagiati, che prima era attorno ai 68 anni, è scesa tra i 35 e i 40. La statistica è determinata da 9 casi di ritorno dalla Croazia: si tratta di ventenni bresciane rientrate positive dopo una vacanza con altri coetanei sull’isola di Pag. Non solo. Ci sono giovanissimi anche nei piccoli focolai familiari diffusi in provincia. Da qui l’appello delle autorità per il rispetto delle norme e del distanziamento.

Toscana: tre ragazzi positivi dopo una serata in discoteca con 700 persone – Ci sono tre nuovi positivi al Covid tra le persone che hanno partecipato alla serata nella discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta (Lucca) tra l’8 e il 9 agosto. Come riporta Il Tirreno, si tratta di due ragazzi di Prato e uno proveniente da San Miniato. Nella discoteca, quella notte, c’era una ragazza positiva che era rintrata da Mykonos, in Grecia, e che aveva preso parte alla serata senza aspettare l’esito del tampone a cui era stata sottoposta. C’è allarme per eventuali nuovi contagi visto che la discoteca, quella notte, era frequentata da circa 700 persone.

Poche informazioni e turisti confusi, cosa succede a Malpensa

