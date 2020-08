Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Gli ultimi dati dell’Oms sulla pandemia di Coronavirus parlano di un numero di contagi complessivi che ha raggiunto i 20,9 milioni in tutto il mondo per un totale di 760.774 morti. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati nel mondo sono stati 286 mila, poco al di sotto del massimo di 297 mila registrato il 1 agosto. A preoccupare è però il conteggio quotidiano dei morti, che potrebbe aver superato quota 10 mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 16 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,40 – A Berlino riaprono i bordelli ma sesso è vietato. A Berlino le case chiuse hanno ricominciato le attività la scorsa settimana dopo mesi di chiusura dovuta all’epidemia di Coronavirus, ma resta in vigore una significativa limitazione. I rapporti sessuali veri e propri saranno proibiti almeno fino al 1 settembre. Qui la notizia.

Ore 7,50 – 279 casi in Corea del Sud, aumento record da marzo. Nuovo record di casi di Covid-19 in Corea del Sud, che nelle ultime 24 ore ha registrato 279 nuovi contagi, in quello che risulta l’incremento maggiore su base giornaliera dai primi di marzo. Lo riportano i media locali citando il Centro per il controllo e la prevenzione della malattia, mentre crescono i timori per il riesplodere del contagio nell’area di Seul, dove si concentrano 253 dei 279 nuovi casi. I dati di oggi rappresentano l’aumento di infetti più significativo dall’8 marzo, quando il numero era stato di 367.

Ore 7,30 – Rimbalzo contagi Ue, corsa ai rimpatri. Le nuove restrizioni imposte da numerose nazioni europee a causa della recrudescenza dei contagi da coronavirus hanno colto di sorpresa molti turisti che erano partiti per mete straniere senza temere il possibile arrivo di quella che ha l’aria di una seconda ondata generalizzata. Migliaia di vacanzieri stanno quindi cercando di tornare a casa in gran fretta, in molti casi per evitare di essere sottoposti a quarantena una volta rimpatriati. Tra i Paesi che presentano le situazioni più delicate vi sono Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, che negli ultimi giorni hanno visto l’andamento dei nuovi contagi riavvicinarsi ai mille casi al giorno, in un contesto di sviluppi preoccupanti a livello globale.

Ore 7 – Trump: “Forte calo casi, più test che in tutta Ue”. – Gli Stati Uniti stanno registrando un “sensibile calo dei contagi” da Coronavirus, che sono scesi del 15 per cento da metà luglio, “un notevole” calo e hanno ridotto della metà il numero di persone ospedalizzate da metà aprile. Lo ha dichiarato in conferenza stampa ieri sera il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, affermando che in Usa sono stati effettuati “70 milioni di test, più che in tutta l’Europa” e annunciando misure per proteggere i più vulnerabili.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Vaccino, la Russia annuncia: “Iniziata la produzione” – La Russia “ha iniziato la produzione” del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’Istituto statale Gamaleya. Lo ha annunciato il servizio stampa del ministero della Salute.

Francia, la pandemia dilaga: oltre 2.700 casi al giorno – Una delle situazioni più delicate in Europa quanto alla pandemia di Coronavirus è quella della Francia. Il paese transalpino viaggia ormai a un ritmo di circa 2.700 casi al giorno, con una crescita esponenziale di nuovi positivi. Alcuni virologi hanno lanciato l’allarme sul pericolo di seconda ondata. Intanto, la soglia d’allarme, a Parigi si viaggia a una media di 60 casi ogni 100mila abitanti, sopra la soglia di allarme fissata a 50. Come in Italia, l’età media dei contagiati si sta abbassando notevolmente. La stagione estiva sta facendo sì che si creino numerosi assembramenti soprattutto nelle località di mare. Altri Paesi stanno prendendo contromisure: la Tunisia ha chiesto test obbligatorio e quarantena di 7 giorni per chi arriva dalla Francia, e anche il Regno Unito ha disposto analoghe misure di quarantena che, tra l’altro, hanno fatt arrabbire il governo transalpino.

Vaccino: per test, Usa potrebbero inoculare Covid-19 a volontari – In Usa, i ricercatori stanno sviluppando un ceppo del nuovo coronavirus che un giorno potrebbe essere deliberatamente iniettato nei volontari per verificare se i vaccini sperimentali funzionano. Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), l’autorevole istituto guidato dal virologo italo-americano Anthony Fauci, ha reso noto di aver “avviato un progetto per creare un ceppo che potrebbe essere utilizzato per sviluppare, se necessario, un modello di contagio sperimentale umana”. Nella normale sperimentazione clinica, ai volontari viene somministrato il vaccino sperimentale o un placebo; e costoro vengono poi seguiti per mesi o anni per vedere se sono protetti o rimangono contaminati dal virus. Ma siccome questo richiede tempo, c’è chi sin dall’inizio della pandemia del Covid-19 ha proposto una via più veloce, già utilizzata per influenza, malaria, febbre tifoide, dengue e colera: iniettare il vaccino sperimentale, e poi il coronavirus per vedere se hanno sviluppato una copertura. Il problema è che, a differenza di altre malattie, i medici sanno ancora poco su come curare i pazienti con Covid-19, il che rende pericolosi questi esperimenti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Covid, record di casi in Germania: 1.445 in 24 ore. Chiude una scuola che aveva appena riaperto / 2. Non cercate scuse: quest’anno, con l’emergenza Covid, le vacanze andavano fatte in Italia (di Selvaggia Lucarelli) / 3. Gestione Covid, avvisi di garanzia per Conte e 6 ministri. I pm: “Da archiviare”. Il premier: “Mi assumo la responsabiliità politica” / 4. Coronavirus, Italia sotto accusa in un rapporto: “Con un piano anti-pandemie aggiornato 10mila morti in meno”

Potrebbero interessarti Coronavirus, a Berlino riaprono i bordelli ma sesso è vietato È morto Robert, fratello di Donald Trump: "Era il mio migliore amico" Usa, è morto il fratello di Trump, Robert. Aveva 72 anni