Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono finora 159.516 i casi di Coronavirus in Italia, di cui 103.616 attualmente positivi, 20.465 morti e 35.435 guariti. Dopo un mese di lockdown, il trend della pandemia sembra in fase di lenta discesa. Le misure restrittive anti-contagio sono state prorogate fino al 3 maggio, ma da oggi alcune attività – come librerie e cartolerie – potranno riaprire (qui la lista dei negozie che riapriranno, con delle eccezioni in alcune regioni). L’Italia resta uno dei paesi più colpiti al mondo dal Coronavirus. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 14 aprile 2020.

Ore 6,00 – Estate al mare? Il governo ci pensa, gli esperti scettici – Nel giorno in cui le prime attività iniziano a riaprire, si continua a lavorare alla cosiddetta “fase 2”, ovvero quel periodo in cui gli italiani, una volta terminato il lockdown, saranno costretti a convivere con il virus. Tra gli interrogativi che si pongono, c’è anche quello delle ferie estive. Potremmo andare al mare quest’estate o saremo costretti a trascorrere le vacanze in città, magari chiusi perlopiù in casa? A tal proposito Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria alla Cultura, nella giornata di ieri ha dichiarato: “Andremo al mare quest’estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così. Serve un’ordinanza nazionale del ministero della Salute che stabilisca modalità uniche per gli stabilimenti di tutto il territorio, concordate con le organizzazioni di categoria. Ci stiamo lavorando dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico che contemplano l’ipotesi di un distanziamento”. A spegnere gli entusiasmi, però, ci pensano gli esperti. Lo pneumologo Mario Schiavina, infatti, dichiara: “Pensare di programmare vacanze al mare quest’estate al momento è una possibilità da dimenticare. Questo virus ha una contagiosità eccezionale. Anche quando ci saranno zero positivi e zero morti occorrerà sempre un grandissimo controllo perché tutto può ancora essere sotto traccia ed esplodere alla prima sciocchezza, come assembramenti o avvicinamenti di persone”. La presidente della Commissione Ue ha invece recentemente dichiarato: “Aspettate a prenotare le vacanze estive, nessuno al momento può fare previsioni affidabili”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Piemonte, quarantena per infermieri giunti da Roma. Sono in isolamento precauzionale, in due strutture militari, a Bardonecchia e Torino, 8 infermieri che la Protezione civile ha inviato nei giorni scorsi in Piemonte. La conferma dalla Regione Piemonte, che precisa che “nessun infermiere positivo è giunto sul nostro territorio. Nei giorni scorsi, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha inviato in Piemonte 8 infermieri , segnalando che erano venuti a contatto con altri due colleghi risultati positivi al tampone e pertanto rimasti a Roma”.

A fine mese i primi test del vaccino sull’uomo. I primi test sul vaccino per il Coronavirus sull’uomo inizieranno a fine aprile nel Regno Unito. I test saranno effettuati su 550 volontari sani e riguarderanno il vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme al Jenner Institute della Oxford University (leggi la notizia).

Appello di 24 accademici: “Superare la fase dell’isolamento” – Sette richieste al governo per una graduale riapertura dell’Italia, a partire dalla “progressiva adozione di misure alternative all’isolamento domiciliare generalizzato” con il ricorso “al tracciamento puntuale del contagio”. Ad avanzarle è un gruppo di 24 accademici di varie zone d’Italia, che in una lettera aperta propongono anche di sospendere il diritto alla privacy per la raccolta dati necessaria alla gestione dell’emergenza.

In Veneto cancellato il limite dei 200 metri, Zaia: “Per noi inizia la Fase 2” – La Regione Veneto cancella il limite del raggio di 200 metri da casa per poter fare attività fisica e passeggiate con il cane, ma resta obbligatorio l’uso della mascherina. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia. La nuova ordinanza entra in vigore alle 24 di oggi e sarà valida fino al 3 maggio. “Stiamo iniziando la Fase 2, dove i dispositivi di protezione hanno un ruolo fondamentale”, ha dichiarato Zaia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

