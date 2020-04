Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono ormai più di 1,8 milioni di casi nel mondo di contagi da Coronavirus. La pandemia di Covid-19 ha provocato oltre 117mila morti. Il paese più colpito sono gli Stati Uniti, mentre in Europa l’epicentro resta l’Italia, dove da circa un mese sono in vigore rigide misure restrittive anti-contagio. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 14 aprile 2020.

Ore 06.30 – Usa, Fauci: “La mia non era una critica a Trump” – Nessuna accusa al presidente Donald Trump: “La mia era una risposta ipotetica”. Così il super virologo Anthony Fauci della task force della Casa Bianca sul coronavirus, spiega la sua dichiarazione, in un’intervista alla Cnn, quando ha detto che se si fosse intervenuti prima sul distanziamento sociale negli Usa ci sarebbero stati meno morti. “E’ ovvio che vi sarebbero stati meno morti”, ha rimarcato Fauci, negando che fosse una critica al presidente. “L’unica volta in cui io e la dottoressa Deborah Birx abbiamo raccomandato al presidente” di attuare il lockdown per limitare i contagi “lui ha agito istantaneamente”, ha precisato Fauci. Le parole dell’immunologo hanno portato alcuni sostenitori di Trump a reclamare il suo licenziamento.

Ore 06.00 – Ok della Turchia alla norma per liberare migliaia di detenuti – Via libera del parlamento turco ad una legge per liberare migliaia di detenuti a rischio per il coronavirus. Human Rights Watch denuncia che non saranno scarcerati i condannati per terrorismo che comprendono a anche giornalisti e altri attivisti arrestati perché critici nei confronti del governo di Ankara.

COSA È SUCCESSO IERI

La Francia proroga le misure di contenimento. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato alla nazione, annunciando la proroga delle misure di contenimento della diffusione del virus fino all’11 maggio. Crescono ancora i casi e i decessi per coronavirus in Francia. Il numero dei contagi è aumentato di 2.673 a 98.076 e le vittime sono ormai 14.967.

Amazon annuncia altre 75mila assunzioni. Il Coronavirus fa aumentare le vendite e il gruppo di Jeff Bezos negli Usa annuncia altre 75mila assunzioni (leggi la notizia).

A fine mese i primi test del vaccino sull’uomo. I primi test sul vaccino per il Coronavirus sull’uomo inizieranno a fine aprile nel Regno Unito. I test saranno effettuati su 550 volontari sani e riguarderanno il vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme al Jenner Institute della Oxford University (leggi la notizia).

Germania verso allentamento misure restrittive: ecco la road map – Obbligo di mascherine sugli autobus e nei treni, riapertura parziale delle scuole, l’aumento delle capacità ricettive delle strutture sanitarie, il ricorso a specifiche app per tracciare gli spostamenti dei cittadini. Sono alcune delle proposte per un allentamento delle misure restrittive anti-Coronavirus in Germania, formulate in un rapporto di 19 pagine elaborato dall’Accademia nazionale della Leopoldina.

Trump propose di lasciare che il Coronavirus si diffondesse negli Usa – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, chiese ad Anthony Fauci, il più grande esperto di malattie infettive del governo Usa, se non fosse il caso di lasciare che il Coronavirus si diffondesse nel Paese, evitando così di imporre le misure restrittive necessarie per evitare l’espansione del contagio. Lo riporta il quotidiano statunitense Washington Post, citando due fonti anonime. Secondo quanto riferito, Trump si riferiva alla possibilità di arrivare a una “immunità del gregge”, strada già ipotizzata (e poi abbandonata) nelle scorse settimane dal Regno Unito. “Signor presidente, molte persone moriranno”, avrebbe risposto Fauci. Leggi la notizia. La Casa Bianca ha smentito che Trump volesse licenziare Fauci.

Cina, i contagi tornano a salire – Per la prima volta in un mese in Cina si registrano più di 100 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore: 108 per la precisione, 10 in più di ieri. Le autorità sanitarie hanno comunicato anche il decesso di due persone.

