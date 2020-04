Coronavirus, Ilaria Capua: “Da capire a che punto è l’immunità di gregge”

Sono giorni delicati questi in Italia, dove la curva dei contagi da Coronavirus sembra essere in fase finalmente calante e tutti i cittadini attendono con ansia i provvedimenti del governo sulla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza: la virologa Ilaria Capua, però, ieri sera negli studi di DiMartedì su La7 ha detto la sua su come si sta affrontando il Covid-19 nel nostro Paese. Senza risparmiare alcune stoccate.

“In questo momento stiamo inseguendo il virus – ha detto la nota virologa, che dirige l’One Health Center of Excellence all’Università della Florida – ma secondo me è la strada sbagliata da percorrere. In questo momento bisogna prendere decisioni importanti per il Paese: non inseguire il virus, ma fotografarlo. Bisogna capire a che punto siamo con l’immunità di gregge. Bisogna fotografare il virus e capire dove sono gli sciami virali e intervenire lì con test per individuare chi è entrato in contatto con il virus negli ultimi mesi e poter iniziare in maniera graduata il ritorno alla normalità”.

“L’ideale – ha aggiunto poi Ilaria Capua – sarebbe fare lo stesso campionamento anche 20 o 30 giorni dopo, per capire come si è spostato il virus in quel periodo. A quel punto, sarà possibile radiografare meglio il Coronavirus”.

Il video dell’intervento della virologa Ilaria Capua a DiMartedì:

