Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 5 aprile: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, domenica 5 aprile 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Secondo i dati raccolti oggi, in Italia ci sono 91.246 contagiati (ieri erano 88.274 contagiati, +2.972), 15.887 morti (erano 15.362, +525) e 21.815 guariti (erano 20.996, +819), per un totale di 128.948 casi totali (ieri 124.632, +4.316). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.949 (ieri 29.010), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 3.977 (ieri 3.994). In isolamento domiciliare ci sono invece 58.320 persone (ieri 55.270). I tamponi effettuati oggi sono stati 34.237 (ieri 37.375). I morti, invece, ieri erano aumentati di 681, mentre oggi di 525. I guariti erano aumentati di 1.238, oggi di 819. Per il secondo giorno di fila calano i ricoverati in terapia intensiva. Per la prima volta, calano anche i ricoverati con sintomi da Coronavirus.

