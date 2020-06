Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 25 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, a partire dal 25 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati neanche attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, però, continuano a essere disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 25 giugno.

È di 18.303 persone attualmente positive (-352), 34.678 morti (+34, ma la regione Marche dopo un ricalcolo ha sottratto 3 decessi precedentemente segnalati, quindi di fatto in 24 ore le vittime sono 37) e 186.725 guariti (+614) per un totale di 239.706 casi (+296) il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, che da oggi sostituisce quello della Protezione Civile. In crescita dunque la curva epidemica in Italia, con i nuovi casi che sono schizzati dai 190 di ieri ai 296 di oggi. Soprattutto a causa del raddoppio in Lombardia, passata dagli 88 casi di ieri ai 170 di oggi, e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone. Prosegue, ma rallenta, il calo dei ricoveri: meno 95 in regime ordinario (1.515 totali) e meno 4 terapie intensive, scese a 103. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.685. Infine, sono stati effettuati 56.061 tamponi contro i 53.266 di ieri. La percentuale di tamponi positivi su tamponi effettuati oggi è dello 0,53 per cento (ieri era allo 0,36 per cento).

Leggi anche:

1. Coronavirus, focolaio alla Bartolini di Bologna: 45 positivi / 2. Riapertura scuole, Salvini contro Azzolina: “Non mando mia figlia a scuola con la mascherina” / 3. Bonaccini, ultimatum al governo: “Due miliardi alle Regioni o stop relazioni”

4. “La campagna di criminalizzazione delle Rsa deve finire”: le testimonianze degli operatori a TPI / 5. Smart working frontiera del futuro? Forse, ma a danno di migliaia di aziende (e di lavoratori) / 6. L’ultima perla di Gallera sul modello lombardo: “Sanità lussuosa per pazienti ordinari”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Focolaio Covid alla Bartolini di Bologna, i sindacati a TPI: “Rischio altissimo anche in altri magazzini. Il profitto conta più della vita" Mondragone, tensione nella zona rossa: accuse ai bulgari, volano sedie dai balconi “Mi hanno filmata sotto la gonna mentre lavoravo”: la denuncia della dj Ema Stokholma