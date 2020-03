“Lombardi e veneti questa estate venite in Puglia”: l’invito di un imprenditore pugliese diventato virale

Coronavirus, l’invito ai turisti lombardi di un pugliese diventato virale

Gli operatori dei vari comparti del settore turistico in queste ore si stanno rivolgendo in modo accorato alle istituzioni locali e nazionali affinché vengano adottate misure urgenti di sostegno alle loro attività. Le tantissime disdette di prenotazioni stanno infatti mettendo a dura prova la tenuta del mercato italiano di chi si occupa di vacanze e ricettività.

Ma c’è chi vuole lanciare un messaggio positivo, anche durante le crisi. Dopo il brutto episodio di Ischia, dove gli abitanti dichiaravano di non volere turisti dal nord Italia, l’imprenditore pugliese Vito Salonna su Facebook ha voluto lanciare un appello in vista delle prossime vacanze estive, invitando tutti i residenti nelle zone colpite dal virus a trascorrere la vacanze in Puglia al mare o nello splendido entroterra.

Ecco quindi il post, dal tenore positivo e pieno di speranza:

“Al contrario di altri, qui si affitta a lombardi e veneti. Questa estate venite in Puglia, vi aspettiamo a braccia aperte”, si legge.

“Ci avete chiamato per anni terroni e adesso venite in vacanza a Ischia invece di stare in quarantena”: scriveva inveece una signora, autrice di un video diventato virale sui social, che si scagliava contro i turisti di Veneto e Lombardia.

