Ischia, rivolta dei residenti contro i turisti di Veneto e Lombardia: “Ci avete chiamato terroni, ora andate in quarantena” | VIDEO

Coronavirus, Ischia: cittadini contro turisti di Veneto e Lombardia

“Ci avete chiamato per anni terroni e adesso venite in vacanza a Ischia invece di stare in quarantena”: sono le parole di una signora, autrice di un video diventato virale sui social, che si scaglia contro i turisti di Veneto e Lombardia.

Il filmato è stato realizzato nel tardo pomeriggio di domenica 23 febbraio nel porto di Ischia, poche ore dopo la decisione dei sindaci dell’isola di vietare lo sbarco ai cittadini residenti in Lombardia e in Veneto e ai turisti cinesi provenienti dall’aerea dell’epidemia di Coronavirus. Decisione che poi era stata annullata dal prefetto di Napoli.

Coronavirus, Ischia: il prefetto di Napoli annulla l’ordinanza che vietata accesso a cinesi, lombardi e veneti

Con la diffusione del Covid-19 nel Nord Italia, infatti, al porto di Ischia si sono vissute vere e proprie scene di isteria da parte dei residenti che non vogliono persone provenienti da Veneto e Lombardia.

