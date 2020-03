Coronavirus, mancano mascherine in ospedale: gli infermieri del reparto Rianimazione le cuciono con le vecchie lenzuola | VIDEO

In attesa che arrivino le mascherine dalla Protezione Civile gli infermieri dell’ospedale di Andria, in Puglia, si sono organizzati al meglio per affrontare l’emergenza Coronavirus realizzando mascherine con la stoffa delle vecchie lenzuola. Armati di ago e filo con il supporto di una macchina da cucire nella giornata di domenica le infermiere dell’ospedale di Andria hanno confezionato un centinaio di mascherine protettive. Il servizio della tv locale Telesveva.

Video di Selvaggia Lucarelli per TPI / Coronavirus, mercato di via Meda a Milano pieno di gente nonostante i divieti

