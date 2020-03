Coronavirus: così Gallera il 6 marzo scorso parlava della nota dell’Iss sulla chiusura di Nembro e Alzano

“Tre giorni fa (il 3 marzo) abbiamo avuto un’indicazione precisa dall’Istituto Superiore di Sanità sull’istituzione di una zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo”: così Giulio Gallera, assessore al Welfare della regione Lombardia, il 6 marzo scorso parlava della nota in cui l’Iss richiedeva al governo la chiusura dei due comuni bergamaschi, divenuti epicentro dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia. Nel video, estratto dalla consueta conferenza stampa che ogni giorno la Regione indice per fornire i dati aggiornati sulla diffusione del Covid-19 e datato come detto 6 marzo, Gallera dunque conferma ciò che TPI ha svelato in un’inchiesta esclusiva, ovvero che l’Iss il 2 marzo aveva raccomandato l’isolamento e la chiusura dei comuni bergamaschi di Alzano Lombardo e Nembro e di quello bresciano di Orzinuovi. Una richiesta, però, che è rimasta inascoltata almeno fino all’8 marzo quando poi si è deciso di chiudere tutta la Lombardia.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Queste le parole di Gallera risalenti al 6 marzo scorso: “Sul tema della zona rossa, queste sono misure che hanno un senso se c’è una grande tempestività. È vero anche che il numero dei casi in questi comuni (della Val Seriana) continuano a crescere in maniera importante. Condivido con il sindaco di Bergamo la riflessione che forse quando per la prima volta ci siamo confrontati con l’Istituto Superiore di Sanità 3 giorni fa, che aveva formulato una richiesta precisa al governo… Ecco se 3 giorni fa fosse arrivata questa risposta, si evitava un’incertezza. Io più che prendere atto che 3 giorni fa c’era stata, anche sulla base dei dati che noi avevamo fornito, una valutazione dell’Iss e poi prendere atto che invece dopo 3 siamo ancora qui, traete voi le conseguenze”. Dalle parole di Gallera, dunque, arriva una ulteriore conferma sul fatto che la nota riservata dell’ISS era stata letta e valutata dal comitato scientifico, che però ha deciso di non chiudere quei comuni. La domanda resta sempre la stessa: perché?

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. Dopo l’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura di Alzano e Nembro, dalla Protezione Civile una prima conferma: la nota riservata dell’Iss era stata letta e valutata dal comitato scientifico

Potrebbero interessarti Coronavirus, sabato 49 positivi hanno violato la quarantena: forse blocco prorogato fino a maggio In Veneto un imprenditore positivo al Coronavirus si è suicidato (di L. Telese) Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Sud Italia nuova frontiera dell’epidemia, attrezzarsi subito”