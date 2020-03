Coronavirus,”Forza Cina e Italia”: il messaggio di solidarietà dell’ambasciata cinese

Coronavirus, il messaggio di solidarietà dell’ambasciata cinese:”Forza Cina e Italia”

L’ambasciata cinese in Italia lancia un forte messaggio di solidarietà alle comunità e ai paesi colpiti dall’epidemia di Coronavirus: “Forza Cina e Italia“. Così recita la foto di copertina che l’ambasciata ha deciso di mettere sul suo profilo Twitter. E due uomini vicini, vestiti con tute protettive, uno con la bandiera cinese, l’altro con quella italiana.

Forza Cina e Italia,”siamo vicini agli amici italiani e stiamo condividendo le nostre conoscenze sul Covid-19 per sconfiggerlo nel più breve tempo possibile. Non è una sfida facile, ma Cina e Italia, unite da un’amicizia millenaria, possono vincerla insieme”. Così l’ambasciata esprime tutta la sua solidarietà ai Paesi colpiti dal virus.

Pochi giorni fa l’ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua, in un’intervista ad Adnkronos ha espresso la vicinanza di Pechino all’Italia. Li ha ribadito anche in questa occasione tutto il sostegno all’impegno e le misure di prevenzione e contenimento intraprese dal governo italiano, da parte della comunità cinese in Italia.

