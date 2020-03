Coronavirus, festa di compleanno a sorpresa nell’ospedale da campo dell’Esercito | VIDEO

Piacenza, ospedale da campo dell’Esercito italiano. Tra i pazienti presenti nella struttura, allestita in tempi record in sole 72 ore, c’è Bruno, che festeggiava il proprio 62esimo compleanno. Così i medici e gli infermieri militari hanno pensato di organizzare una festa a sorpresa, con tanto di torta e la classica canzoncina “Tanti auguri”.

Il tutto nel pieno rispetto delle regole di sicurezza richieste durante questa emergenza legata al Coronavirus. Un modo per riportare un po’ di normalità ai pazienti ricoverati nell’ospedale da campo, costretti a stare lontano dalle proprie famiglie. Il video, pubblicato su Facebook dal profilo ufficiale dell’Esercito italiano, è così subito diventato virale. “Questo è l’Esercito Italiano questa è l’Italia che piace al mondo! Tanti auguri Bruno, nostro ospite nell’ospedale da campo di Piacenza!”, si legge nel post.

Nell’ospedale da campo militare, allestito nell’ex-arsenale militare della città, sono al lavoro 40 tra medici e infermieri militari. Una sorta di pre-triage per l’ospedale di Piacenza, in modo da far fronte alle emergenze che continuano ad arrivare. “Non ho mai festeggiato un compleanno. Questo lo racconterò ai miei figli, ai miei nipoti. Siete meravigliosi”, ha detto l’uomo commosso. Il video dimostra come, anche in una fase di grande emergenza, l’aspetto umano non deve mai venire meno.

