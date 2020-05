Coronavirus, dove si trasmette di più: il valore di R0 regione per ragione

In queste lunghe settimane di emergenza Coronavirus abbiamo sentito molto spesso parlare di R0 (erre con zero), l’indice di trasmissibilità di un’infezione che, in sostanza, stabilisce il numero di persone che possono essere contagiate da un soggetto positivo. Questo valore, se associato al parametro che fornisce delle informazioni importanti sulle tempistiche di contagio tra un infetto primario e i secondari, permette quindi di osservare da vicino il “comportamento” dell’epidemia. Entrambi i dati, secondo quanto spiegato dal ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, Stefano Merler, al Sole 24 Ore, ci sanno dire “quanto tale epidemia cresce con il numero di riproduzione di base e quanto velocemente cresce con il tempo di generazione”.

Sia l’Istituto superiore di sanità che la Fondazione hanno definito quest’ultimo valore come Rt, il quale misura l’R0 in fase di lockdown. “Se è inferiore a 1 significa che si va verso l’eliminazione della malattia – ha chiarito Merler – mentre se è superiore a 1 si va verso una crescita esponenziale dei casi. Tanto più veloce e rapida quanto più grande è il valore di Ro”. E, secondo i dati raccolti da Iss e Fondazione Kessler, l’indice di trasmissione sarebbe sotto l’1 in tutta Italia: 0,19 in Umbria, 0,35 in Basilicata, 0,75 in Emilia Romagna, 0,78 in Puglia, 0,84 in Basilicata, 0,62 nel Lazio, 0,53 in Lombardia, 0,75 in Piemonte e 0,64 in Toscana.

Merler, inoltre, ha parlato dei soggetti più a rischio a contrarre il Covid-19, gli anziani, ben quattro volte più soggetti al contagio rispetto ai bambini, che rimangono “meno suscettibili all’infezione del 66% secondo quanto attesta un lavoro sulla rivista Science”. Secondo Merler una riapertura delle scuole in questo momento potrebbe portare l’indice R0 all’1,3, mentre quella di ristoranti e di tutte le attività legate al commercio e all’edilizia potrebbero alzarlo fino sopra la soglia epidemica.

