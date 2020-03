“Ci avete salvati dal mare, ora noi aiutiamo voi”: comunità etiope dona cibo alla Croce Rossa a Milano

La comunità etiope Oromo di Milano ha donato beni alimentari alla Croce Rossa, per esprimere vicinanza e solidarietà alla città colpita dall’emergenza Coronavirus: una spesa solidale composta da carrelli ricolmi di beni alimentari a lunga scadenza e prodotti per l’infanzia.

“Loro ci hanno salvato dal mare e noi adesso vogliamo fare qualcosa per la Croce Rossa e per Milano, la città che ha accolto noi e i nostri figli, e che sentiamo nostra”, ha spiegato Husen Abdussalam, presidente dell’Associazione Oromo di Milano.

La comunità ha donato olio, biscotti, pasta, cibo in scatola, ma anche prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale che la Croce Rossa di Milano consegnerà alle famiglie in difficoltà coinvolte nel progetto Filiera della solidarietà.

“In questi giorni, siamo in prima linea tanto sul piano sanitario quanto su quello sociale per garantire a tutti il diritto alla salute, alla cura, alla dignità”, dice Luigi Maraghini Garrone, Presidente della Croce Rossa di Milano. “La solidarietà della Comunità Oromo di Milano ci commuove e ci sprona a fare ogni giorno di più”.

