Coronavirus, come preparare disinfettante per mani in casa | Video tutorial

In Italia c’è un’emergenza Coronavirus, ma anche un’emergenza disinfettante per mani: farmacie e supermercati in questi giorni sono stati presi d’assalto da persone impaurite così tanto dal Covid-19 da voler fare una scorta di Amuchina, mascherine, guanti e altri presidi sanitari. Al punto che, in poco tempo, i disinfettanti per le mani sono diventati merce rarissima, con conseguenze dirette sul prezzo di ogni singola boccetta, balzato alle stelle.

Per ovviare a questo problema, l’università della Calabria ha deciso di pubblicare online un video tutorial su come preparare un disinfettante per mani in casa, senza alcun rischio per la salute e soprattutto per il portafogli. La “ricetta” è quella messa a punto dall’Organizzazione mondiale della sanità e prevede, “per un litro di disinfettante, l’uso di 833 ml di alcol etilico al 96 per cento, 42 ml di acqua ossigenata al 3 per cento, 15 ml di glicerina al 98 per cento, acqua distillata o bollita e raffreddata (quanto basta per arrivare al litro)”.

Il video tutorial è stato realizzato dai ricercatori del Dipartimento di Chimica e tecnologie chimiche dell’Università della Calabria. Nella ricetta, rispetto a quella originale, gli esperti hanno spiegato di aver fatto un’unica modifica: al posto dell’alcol etilico al 96 per cento (quello che si usa per i liquori) hanno usato l’alcol denaturato al 90 per cento, che costa meno ed è più facilmente reperibile, portando la dose a 888 ml. Sempre nel video, infine, le dosi dei vari ingredienti vengono quantificate anche in bicchieri di plastica e cucchiai da cucina, per rendere più facile il procedimento.

Le istruzioni per lavare le mani correttamente e ridurre il rischio di infezioni (secondo l’OMS)

La mappa interattiva con i contagi da Coronavirus in tempo reale in tutto il mondo:

