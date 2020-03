Coronavirus, la Campania acquista un milione di test per screening di massa

Coronavirus, la Campania acquista un milione di test rapidi

La Regione Campania ha deciso di acquistare e utilizzare un milione di tamponi rapidi per il coronavirus da utilizzare su pazienti sintomatici, e avviare così una campagna di screening di massa. L'”Antibody Determination Kit” è stato utilizzato con successo in Cina. I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage. Consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull’eventuale positività del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell’emergenza.

Il kit verrà utilizzato per fare un primo screening e individuare quei casi negativi che presentano la stessa sintomatologia del virus. Nel caso invece il test veloce desse esito positivo, si passerà al tampone ospedaliero vero e proprio, che fugherà ogni dubbio. Di fatto, anche la Regione Campania si allinea a quanto accaduto in altre regioni, come ad esempio il Veneto: nelle ultime ore il governatore Luca Zaia ha già annunciato che eseguirà controlli a tappeto anche per far emergere i casi di pazienti asintomatici, che potrebbero comunque essere “portatori sani” del virus.

Al momento, il totale positivi in Campania è di 554. I positivi di oggi, in totale sono 94 mentre sono stati eseguiti 426 tamponi. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio di oggi sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 144 tamponi di cui 42 positivi; presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 82 tamponi di cui 10 risultati positivi, presso l’ospedale Moscati di Avellino 40 tamponi di cui 11 risultati positivi, presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna di Caserta 35 tamponi di cui 5 risultati positivi.

