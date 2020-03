Coronavirus, Bottura chiude: “Torneremo più forti di prima” | VIDEO

Fino al 3 aprile sarà impossibile assaggiare i piatti stellati di Massimo Bottura. Nel rispetto dell’ordinanza emanata dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus, infatti, il popolare chef ha deciso di dare il buon esempio chiudendo l’Osteria Francescana, Casa Maria Luigia e la Franceschetta. L’annuncio di Bottura, conosciuto a livello internazionale, è arrivato tramite il suo profilo Instagram ufficiale.

“Alla luce delle recenti disposizioni ministeriali siamo dispiaciuti di dover informare che l’Osteria Francescana, Casa Maria Luigia e la Franceschetta resteranno chiuse fino al 3 aprile – spiega – questa decisione è stata presa a scopo preventivo per ridurre il rischio di diffusione del Coronavirus“. Poi il messaggio positivo e speranzoso dello chef Massimo Bottura: “Ragazzi, torneremo più forti di prima!” State al sicuro e restate positivi! Ringrazio tutti i modenesi che ci fanno sempre sentire il loro affetto”. Una decisione importante, ma presa per “evitare il rischio esposizione, per il nostro team ma anche per i nostri ospiti”.

