Coronavirus, oggi 2.548 nuovi contagi: record dal 24 aprile | Bollettino

Non arrivano buone notizie per l’Italia dal bollettino della Protezione civile di oggi sul Coronavirus: nell’ultimo giorno sono stati 2.548 i nuovi contagi, un dato molto più alto rispetto a quelli delle scorse settimane. Ma c’è di più: il nostro Paese non registrava così tanti nuovi infetti in sole 24 ore dallo scorso 24 aprile: in quell’occasione, il numero superava di poco quota 3mila. Dal giorno dopo, non si erano mai raggiunti nuovamente questi livelli, a testimonianza di come la prima ondata fosse ormai sulla via del tramonto. Era invece dal 29 aprile scorso che non si superavano i 2mila nuovi contagi quotidiani.

Il record di oggi, invece, sottolinea come negli ultimi mesi la curva dei contagi stia pericolosamente risalendo. Come anche quella che riguarda i ricoverati in terapia intensiva, arrivati oggi a 291 (+11 nell’ultimo giorno). C’è anche da dire però, riguardo ai contagi, che una parziale spiegazione di questa nuova impennata è legata al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero 118.236. Anche in questo caso si tratta di un record assoluto per l’Italia, che punta – come precisato nelle scorse settimane dalle autorità sanitarie – ad alzare sempre di più il numero di test, anche con l’aiuto dei tamponi rapidi che garantiscono un risultato in soli 30 minuti. L’obiettivo è quello di raggiungere 200mila test al giorno.

