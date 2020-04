Coronavirus, Gori: “Domani la consegna del nuovo ospedale a Bergamo. Nessuna inaugurazione”

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha annunciato che domani – giovedì 2 aprile 2020 – termineranno i lavori per l’ospedale da campo della sua città, che combatte come molte altre l’emergenza Coronavirus, ma che non ci sarà alcuna “inaugurazione“. “Visto quel che è accaduto in Fiera Milano propongo di non fare alcuna inaugurazione. Consegna, benedizione e via. Con un grazie enorme a chi ci ha lavorato”, ha twittato stamattina.

Il riferimento è, appunto, all’evento inaugurale di ieri presso il nuovo ospedale in zona Fiera a Milano, evento che ha provocato molte polemiche vista la massiccia presenza di pubblico, tra giornalisti, Protezione civile, politici e vari addetti ai lavori (qui le foto). La regione Lombardia aveva addirittura organizzato tre pullman per portare i giornalisti in conferenza stampa la mattina, e sebbene sia sugli autobus che nelle sedute in sala si fossero rispettate le distanze di sicurezza, dalla visione dei video girati alla fine dell’inaugurazione è evidente che le persone erano molte e che finito l’evento ci siano stati considerevoli assembramenti.

L’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera si era giustificato affermando: “Se le persone hanno le dovute protezioni non è necessario mantenere la distanza”. Non si capisce dunque perché i cittadini dotati di mascherina per strada o in fila al supermercato siano obbligati a mantenerla. Detto ciò, la decisione di Giorgio Gori sembra decisamente più saggia: protezioni o no, le inaugurazioni con pubblico, a favore di telecamera, non sembrerebbero proprio “attività necessaria”.

