Coronavirus, l’allarme dell’intelligence italiana: “Possibili rivolte al Sud se continua lockdown”

Coronavirus, l’allarme dell’intelligence italiana: “Rischio ribellioni al Sud”

L’intelligence italiana lancia l’allarme su possibili ribellioni che si potrebbero verificare al Sud qualora il lockdown a causa dell’epidemia di Coronavirus dovesse continuare. A scriverlo è il Mattino, secondo cui un report riservato che avverte del “Potenziale pericolo di rivolte e ribellioni, spontanee o organizzate, soprattutto nel Mezzogiorno d’ Italia dove l’ economia sommersa e la capillare presenza della criminalità organizzata sono due dei principali fattori di rischio” sarebbe arrivato dall’intelligence alla presidenza del Consiglio.

ESCLUSIVO TPI: “Al Cardarelli di Napoli più del 30% del personale sanitario contagiato da Coronavirus”. Audio shock di un’infermiera

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Quello degli 007 italiani, dunque, è uno scenario ipotetico se la situazione di lockdwon, come è altamente probabile, dovesse continuare ben oltre il 3 aprile. Alle base del rapporto ci sono le informazioni che ogni giorno le forze di polizia raccolgono sul territorio. Si tratta, al momento, di piccoli e sporadici episodi di cronaca, che però danno l’idea di un disagio che con il trascorrere del tempo potrebbe aumentare sempre di più. Senza considerare, inoltre, che, secondo l’ultimo rapporto Istat, l’80 per cento dei lavoratori irregolari, quasi 3,7 milioni in tutta Italia, è concentrato soprattuto nelle regioni del Sud Italia. Gli analisti dell’Intelligence, dunque, si chiedono quanto potranno andare avanti questi lavoratori in nero prima di mostrare insofferenza nei confronti delle istituzioni. Un’altra bella gatta da pelare per il governo, già alle prese con l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’economia del nostro Paese.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. G7, Trump vuole chiamare il Coronavirus “virus di Wuhan”. Gli altri stati: “Inaccettabile” / 3. L’Italia dice no alla bozza Ue. Conte: “10 giorni per trovare una soluzione”

Potrebbero interessarti Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, venerdì 27 marzo Coronavirus, quali sono le caratteristiche dei morti per l’epidemia? La risposta dell’Iss Coronavirus, la mappa del contagio in Italia di oggi