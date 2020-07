È Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, il protagonista di una foto che sta girando in questi giorni in rete e che ritrae il 54enne vestito da nazista accanto alla foto di Adolf Hitler. L’uomo, classe 1966, è consigliere comunale del partito guidato da Giorgia Meloni a Nimis, centro in provincia di Udine poco distante da Tricesimo, comune di residenza del coordinatore regionale di Fdi, Walter Rizzetto. Vaccarin sarebbe un fedelissimo del segretario provinciale di FdI Gianni Candotto; la foto in cui indossa la divisa delle SS, corredata dalla bandiera delle SS, un’immagine di Hitler e un cero alla Madonna, è girata di cellulare in cellulare ed è stata poi pubblicata da Il Perbenista, il Trasparente e La Stampa.

Vaccarin nel 2016 si candidò a sindaco di Nimis, ma riuscì a raccogliere solo 110 preferenze, pari a meno del 10 per cento dei voti. “A ‘rovinare’ lo squallido scenario una borsa del supermercato Panorama ai bordi del tavolo. Oltre a questa immagine ve ne sono altre, sempre in posa con divise naziste e sguardo fiero”, ha scritto Il trasparente.

