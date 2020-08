“Cinque anni fa ho ucciso una donna”: 46enne confessa ai carabinieri e fa ritrovare il cadavere

Ha portato dentro di sé per cinque anni il peso di un omicidio, per poi decidere di confessare tutto ai carabinieri. Così Damiano Torrente, palermitano di 46 anni, ha raccontato agli agenti di aver ucciso una donna nel 2015 e ha portato i carabinieri e il pm Felice De Benedittis sul luogo in cui aveva gettato il cadavere.

La vittima era di origini rumene e si chiamava Ruxandra Vesco. Al momento della scomparsa aveva 33 anni. Il suo corpo è stato ritrovato ieri in un dirupo del monte Pellegrino, sopra Palermo. Vesco, conosciuta come Alexandra, era figlia adottiva di una coppia di siciliani. Viveva ad Alcamo (Trapani) e la sua sparizione era stata denunciata dal marito nel 2015.

Su Facebook esiste una pagina, a lei dedicata, in cui la si bollava come “truffatrice ad Alcamo”. Alcune persone parlavano in questa pagina di raggiri a cui sarebbero state sottoposte, per consegnare denaro alla Vesco, che avrebbe anche subito processi. Torrente ha detto di aver strangolato la donna con una corda da pescatore. Ma il movente del delitto non è ancora chiaro.

Secondo quanto finora emerso, Damiano Torrente avrebbe parlato di una donna che lo avrebbe “messo in difficoltà” con la moglie. L’uomo ha precedenti per una vicenda legata a un’altra donna ed è sposato con una cittadina romena. Secondo quanto riporta Repubblica, era tornato in libertà, nel periodo di lockdown, dopo un arresto per stalking e frequentava da qualche tempo la parrocchia del suo quartiere, l’Acquasanta. Sarebbe stato proprio un sacerdote a consigliargli di andarsi a costituire, ma la versione è al vaglio dei carabinieri. L’uomo è in stato di fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

