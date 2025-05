Oggi, mercoledì 7 maggio 2025, prende il via il Conclave per eleggere il nuovo Pontefice, il successore di Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile. La giornata si apre alle ore 10 con la Messa Pro eligendo pontifice, durante la quale i cardinali si riuniscono per pregare. Successivamente i 133 porporati elettori si preparano per l’ingresso alla Cappella Paolina. Da qui, avrà inizio la processione che condurrà i cardinali all’interno della Cappella Sistina, dove si terranno le votazioni. In serata, non prima delle 19, è prevista la prima votazione e, di conseguenza la prima fumata, che presumibilmente sarà nera. Da domani, salvo sorprese, saranno quattro le votazioni che si terranno al giorno con il nuovo Papa che, secondo i pronostici, potrebbe essere mostrato al mondo tra la giornata di venerdì e massimo quella di sabato. Di seguito tutte le ultime notizie in diretta del Conclave di oggi, mercoledì 7 maggio 2025.

DIRETTA

Ore 11,30 – Terminata la messa Pro eligendo pontifice – È terminata alle ore 11.23 la messa Pro Eligendo Pontifice nella Basilica di San Pietro in Vaticano, primo atto del Conclave. I porporati si ritroveranno al pomeriggio. Alle 16.30 inizierà la processione verso la Cappella Sistina per l’inizio delle votazioni.

Ore 10,00 – In corso la messa Pro eligendo pontifice – Con la processione dei 133 cardinali elettori verso l’altare è cominciata nella basilica vaticana di San Pietro la “Missa pro eligendo pontefice”. A precedere i porporati, la croce e il libro dei vangeli.

Ore 9,00 – Alle 10 la Messa Pro Eligendo Pontifice – È il giorno del Conclave. Alle ore 10, nella Basilica di San Pietro, si terrà la Messa Pro Eligendo Pontifice che sarà presieduta dal Decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Alle16.30 l’ingresso dei 133 cardinali elettori nella Cappella Sistina, poi il giuramento e l”Extra Omnes’. Nel tardo pomeriggio la prima votazione. Dalle 19 in poi dovrebbe uscire la prima fumata. Il quorum per eleggere il 267esimo Papa è di 89 voti.