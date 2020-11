Assurda proposta sindacato di polizia Siap: “Questo è un ciondolo anti-Covid”

Sta facendo molto discutere il video del segretario del sindacato di Polizia SIAP, Giuseppe Tiani, che qualche giorno fa alla Camera ha mostrato quello che per lui è “un ciondolo anti-Covid”, suggerendo poi di distribuirlo a tutto il personale medico e sanitario in Italia per affrontare meglio la pandemia. Tiani si trovava presso la Commissione affari costituzionali di Montecitorio venerdì 6 novembre 2020, in occasione di un’audizione informale in materia di sicurezza e immigrazione insieme ai rappresentanti di altri sindacati della Polizia di Stato e di quella penitenziaria. Nel corso della sua audizione, dopo aver parlato delle misure per contenere l’immigrazione clandestina e rafforzare il ruolo della polizia penitenziaria, Tiani – che è anche presidente di InnovaPuglia, l’agenzia regionale che si occupa della gestione dei grandi appalti – a un certo punto ha affrontato l’argomento Coronavirus.

Proprio in questa occasione ha mostrato il ciondolo che portava al collo, spiegando che l’oggetto potrebbe essere dato in dotazione agli agenti e non solo per non essere contagiati dal virus. “Oggi porto al collo – ha detto alla Camera – un micro purificatore d’aria che costa 50 euro. Questo micro purificatore d’aria di tecnologia israeliana per un metro cubo attorno alla persona che lo indossa genera cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo. È tecnologia che andrebbe distribuita alle forze di polizia nel Paese e a tutti i sanitari impegnati, perché questo ci darebbe una mano a fare più serenamente il nostro lavoro e soprattutto a combattere il virus con la tecnologia”. Sulle presunte qualità del ciondolo, è bene precisarlo, non c’è alcuna evidenza scientifica.

