Non solo le scuole, anche i cinema e i teatri di tutta Italia sono chiusi per il Coronavirus: le info

Coronavirus, cinema e teatri chiusi in tutta Italia

Non solo le scuole e le università, anche i cinema e i teatri sono chiusi in tutta Italia per l’emergenza del Coronavirus. Nel testo del decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmato ieri sera, mercoledì 4 marzo, sono previste misure che limitano fortemente anche le attività ludiche per evitare il rischio del contagio su tutto il territorio nazionale.

Cinema e teatri chiusi: stop a proiezioni film in sale e spettacoli

Nel decreto dell’emergenza Coronavirus è prevista la “sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri)”. Sospensione quindi a tutte le manifestazioni “che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro”.

Cinema e teatri chiusi per il Coronavirus: fino a quando?

La sospensione delle attività di cinema, teatri, discoteche e delle cerimonie religiose è prevista fino all’8 marzo.

