Chieri, cinque bambini investiti davanti all’asilo da un Suv di un genitore

Terribile incidente oggi, 8 ottobre, a Chieri, nel Torinese. Cinque bambini sono stati investiti da un Suv mentre si trovavano vicino all’asilo in attesa di entrare a scuola. I cinque bambini sono stati travolti da una Toyota Land Cruiser di un papà. È accaduto nei pressi dell’asilo “La casa nel bosco” in corso Torino.

Incerta la dinamica: secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe lasciato l’auto parcheggiata in salita senza freno a mano inserito. L’auto, scivolando, sarebbe arrivata sui bambini che stavano entrando a scuola. Secondo un’altra ipotesi, invece, l’uomo era alla guida e per uscire da un parcheggio in leggera salita, è partito in retromarcia, non accorgendosi che dietro c’erano i tre piccoli.

Uno dei tre bambini travolti dal Suv, è in pericolo di vita. Trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino, i medici stanno lottando per salvarlo. Anche altri due piccoli sono in ospedale, ma con ferite meno gravi, uno al Regina Margherita e l’altro a Chieri. Due sono rimasti miracolosamente illesi.

Le indagini, per ricostruire la dinamica dell’incidente di Chieri nel quale cinque bambini sono stati investiti davanti all’asilo, sono condotte dai Carabinieri.

