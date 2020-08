Non sapeva di essere incinta, partorisce sulla spiaggia

Una storia sorprendente arriva da Cattolica, dove una donna austriaca di 45 anni, che non sapeva di essere incinta, ha dato all’improvviso alla luce il suo settimo figlio in spiaggia, mentre era in vacanza. Lo riporta lo stesso comune di Cattolica, che racconta la vicenda sulla sua pagina Facebook. “Intorno alle 18 del primo agosto, Tamara si sarebbe diretta verso la toilette ma poco dopo avrebbe chiamato aiuto gridando: stava partorendo”, eppure la donna non se lo aspettava, nonostante fosse alla sua settimana gravidanza. “Bagnanti e bagnino hanno chiesto se in spiaggia ci fosse del personale medico e un’infermiera si è fatta avanti, con un aiuto decisivo. “Temevamo fosse morto”, avrebbero riferito alcuni testimoni, e invece dopo un pizzicotto il piccolo ha emesso il suo primo vagito tranquillizzando i presenti. Madre e neonato sono stati trasportati in ospedale da un’ambulanza del 118”, si legge nel comunicato diffuso dal personale del comune sui social. “Una gioia inaspettata arrivata nel pomeriggio del primo agosto”.

“Sono qui da 60 anni, non mi era mai capitato di vedere nascere un bambino in spiaggia. La madre, in vacanza con il marito e alcuni dei sei figli, è cliente da alcuni anni”, ha dichiarato Maria Belemmi, titolare del lido. “Tra gli ombrelloni e le cabine hanno trovato posto alcuni palloncini e all’ingresso è stato appeso l’immancabile fiocco azzurro”. Tamara, insieme al marito, Roberto, hanno raccontato di aver chiamato il bimbo Paolo, come il bagnino della spiaggia che ha prestato loro soccorso. I due si sono recati presso il comune di Cattolica il 5 agosto per registrare la nascita inaspettata del piccolo dopo che la donna è stata dimessa dall’ospedale Infermi di Rimini.

