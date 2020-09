Caso Suarez, la procura ferma l’indagine per “violazione del segreto istruttorio”

L’indagine sul cosiddetto caso Suarez si ferma a tempo indeterminato per “violazione del segreto istruttorio”: lo ha deciso la procura di Perugia nel tardo pomeriggio di venerdì 25 settembre. A comunicarlo è stato il procuratore capo Raffaele Cantone, il quale ha anche aggiunto che è stato aperto un nuovo fascicolo per accertare eventuali responsabilità sulla fuga di notizie. “Sono indignato per quanto successo finora – ha dichiarato Cantone – compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più”.

Prima di essere sospesa, l’indagine oggi era continuata con la testimonianza dell’avvocato della Juventus Luigi Chiapparo. “Abbiamo ascoltato le domande che si sono state poste – ha dichiarato il legale uscendo dalla procura – abbiamo contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti nella nostra veste di testimoni, abbiamo ribadito la trasparenza del nostro operato in un clima assolutamente sereno”. Secondo Chiapparo la verità è stata “alterata” dal racconto proposto dai giornali in questi giorni.

Leggi anche: 1. Suarez, cittadinanza italiana ottenuta con truffa: il punteggio attribuito prima della prova / 2. “Non sa una parola ma deve passare”: così si pilotava l’esame di italiano di Suarez. L’intercettazione / 3. Il caso Suarez ci dice che in Italia gli immigrati ricchi si accolgono e quelli poveri si odiano

Potrebbero interessarti L'Italia sulla Luna: firmata con la Nasa l'intesa sull'esplorazione spaziale "Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro": polemica per il post del comune di Ferrara Questo è il decennio di Roma: rendiamola il più possibile distante dal modello Milano (di S. Mentana)