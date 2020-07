Caserma Carabinieri Piacenza, parla una escort

“Io sono sieropositiva, uso sempre il preservativo. Loro volevano fare tutto senza protezioni, ero io che ho frenato, le altre lo facevano ma io no senza”. A parlare è Francesca, una escort brasiliana che ha partecipato ai festini a base di sesso e droga che si tenevano nella caserma dei carabinieri Levante di Piacenza.

Francesca, intervistata da Ernesto Manfrè a Radio Capital, ha fatto anche il nome del comandante della Stazione, il maresciallo Marco Orlando, che a suo dire la minacciava: “Il maresciallo mi chiedeva di lavorare con lui, diceva che se non lavoravo avrebbe fatto in modo di rimandarmi in Brasile”. “Ma lui ti ha mai picchiato?” chiede il giornalista. E la escort risponde:”Un po’ di botte le ho prese, ma non violenta violenta”.

Francesca nega di essere stata costretta a vendere droga: “No, questo non me lo ha mai proposto, né lui né altri”. Ma la escort ha ammesso di essere sieropositiva: “Io sono sieropositiva, uso sempre il preservativo. Loro volevano fare tutto senza protezioni, ero io che ho frenato, le altre lo facevano ma io no senza. Io ho usato sempre il ‘guanto’ con loro anche perché sapevo che questa bomba sarebbe esplosa”, conclude.

