Carrefour ritira dal mercato latte in bottiglia con plastica dentro: ecco i lotti

Se avete acquistato recentemente delle bottiglie di latte a lunga conservazione a marchio Carrefour, è bene che verifichiate il numero di lotto prima di consumarlo: la nota azienda francese infatti ha ritirato dal mercato numerosi prodotti. Il motivo? All’interno sono stati trovati pezzi di plastica. L’allarme è scattato in Francia ed è stato subito riportato dal sito oulah.fr, da sempre specializzato in notizie su richiami di prodotti dal mercato. Tuttavia riguarda anche l’Italia, visto che diversi consumatori hanno segnalato la presenza di plastica all’interno del latte.

Così, Carrefour ha chiesto non soltanto di ritirare dal mercato le bottiglie di latte non ancora vendute, ma ha anche invitato i clienti a non consumare i prodotti in questione, a distruggerli o a riportarli indietro in negozio. Di seguito, l’elenco dei prodotti ritirati dal mercato, con tanto di codice a barre presente sulla bottiglia, timbro sanitario e soprattutto numero di lotto:

Latte proveniente dalla campagna della Francia centrale semi-scremato UHT sterilizzato, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour

Codice a barre della bottiglia da 1L: 3.560.071.013.455

Codice a barre della confezione da sei bottiglie: 3.560.071.013.479

Timbro sanitario : FR 23-013-003 CE

Da consumarsi preferibilmente entro il 29 agosto 2020

Numero lotto: 20 092 ZY

Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.270 190 204 374

Codice a barre per confezione da sei bottiglie: 3.270 190.430.049

Timbro sanitario: FR 23-013 -003 CE

Da consumarsi preferibilmente entro: 29 agosto 2020 e 30 agosto 2020

Numero lotto: 20 092 ZY e 20 093 ZY.

