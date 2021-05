Libero, il quotidiano fondato da Vittorio Feltri e ora, da pochi giorni, diretto da Alessandro Sallusti, ha deciso di titolare l’articolo in prima pagina sulla morte di Carla Fracci avvenuta ieri: “Brava Fracci, ma ci stavi antipatica”.

Un titolo che ha infastidito molti utenti sui social. “A noi no. Lei è e resterà eterna. Voi di @Libero_official invece verrete dimenticati. Fortunatamente”, si legge su Twitter. In un momento in cui tutta l’Italia si è stretta attorno alla grandissima ballerina italiana, Libero ha deciso di rompere questa armonia per pubblicare un articolo che racconta, tra le altre cose, come l’étoile della danza si sarebbe sempre collocata a sinistra dello spettro politico. “Era davvero il caso?” si domandano sul web.