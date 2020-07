Piacenza, la trans minacciata dal comandante dei Carabinieri: violenze in caserma

È stata più volte minacciata e costretta a fare sesso all’interno della caserma dei Carabinieri della stazione Levante di Piacenza, quella finita sotto sequestro dopo la scoperta di un sistema criminale fondato su torture, estorsioni e spaccio: adesso una donna trans ha chiesto ai magistrati che stanno indagando di essere sentita come persona offesa e di costituirsi parte civile. “Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell’altro ti frego e ti rimando in Brasile”: con queste parole, secondo quanto dichiarato dalla trans, il comandante Marco Orlando l’avrebbe minacciata ormai un anno e mezzo fa, quando quello che secondo le accuse della procura succedeva nella caserma di Piacenza era ancora sconosciuto.

La donna ha dichiarato di avere paura di ritorsioni, ma che ugualmente vuole raccontare tutto ciò che sa sull’appuntato Giuseppe Montella e su tutti i suoi colleghi carabinieri. La trans vive da tempo a Piacenza: ha dichiarato di esser stata persino obbligata a fare sesso e picchiata all’interno della caserma. Pare che la sudamericana avesse collaborato con la polizia nel ruolo di informatrice, soprattutto riguardo al mondo dello spaccio. Per questo motivo si trovava spesso all’interno della caserma Levante. Proprio in virtù di questa sua scelta, la donna è stata persino aggredita da alcuni pusher, appena usciti dal carcere, convinti che lei fosse la responsabile del loro arresto. Adesso anche lei vuole raccontare ai pm il suo punto di vista.

